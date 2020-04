Trump Sebut 110 Ribu Ventilator akan Dikirimkan

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pemerintah federal memiliki 8.675 ventilator dalam persediaan nasional yang tersedia bagi negara bagian yang membutuhkannya. Sementara itu, ada 110 ribu lainnya yang akan dikirimkan dalam beberapa minggu mendatang.

"Saya tidak berpikir kita akan membutuhkannya," kata presiden, merujuk pada ventilator, dalam briefing Gedung Putih, seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (8/4).

"Tapi kita akan memilikinya untuk masa depan dan kita juga akan dapat membantu negara-negara lain yang sangat membutuhkan ventilator," tambahnya.

Trump menambahkan Inggris telah meminta 200 ventilator.

Di AS, covid-19 telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, sementara lebih dari 367.000 jatuh sakit.

Menurut Gubernur New York Andrew Cuomo, jumlah pasien rawat inap covid-19 yang baru tampaknya mendatar di negara bagian tersebut.

Baik New York dan negara bagian tetangga, New Jersey, melaporkan kematian harian tertinggi mereka dari covid-19 - 731 kematian yang mengejutkan di negara bagian New York saja.

Jumlah kematian kumulatif New York di 5.489 menyumbang hampir setengah dari sekitar 12.500 kematian akibat virus korona yang dilaporkan secara nasional hingga saat ini.

AS telah mencatat lebih dari 390 ribu infeksi yang diketahui, dengan lebih dari sepertiga infeksi di negara bagian New York saja. (OL-1)