Dexa Group Donasikan Obat untuk Pasien Covid-19

DEXA Group memberikan bantuan obat-obatan Hydroxychloroquine, Azithromycin, dan Chloroquine kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19, RS Rujukan, dan RS Pemerintah untuk kebutuhan pengobatan pasien covid-19 di Indonesia.

Commercial Director PT Dexa Medica V Hery Sutanto menyatakan donasi tersebut merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah untuk menghadapi pandemi covid-19.

"Saya mewakili Dexa Group yang turut prihatin atas situasi yang dialami negara kita. Untuk itu, Dexa Group juga terus mendukung pemerintah, apa yang bisa kita bantu sesuai dengan keahlian dan kemampuan kami sesuai dengan filosofi kami Expertise for the Promotion of Health, bersama dengan Badan POM," kata Hery dalam keterangan resmi, Rabu (8/4)

Baca juga: Tanoto Foundation Donasi APD Dukung Gugus Tugas Hadapi Covid-19

Menurut Hery, pemerintah telah mendorong Dexa Group, sebagai perusahaan farmasi, untuk segera memproduksi obat-obatan yang dibutuhkan pasien covid-19.

Karena itu, di tengah sulitnya bahan baku Hydroxychloroquine, atas dukungan pemerintah yakni Badan POM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perindustrian, akhirnya bahan baku Hydroxychloroquine dapat didatangkan ke Indonesia.

"Obat-obatan ini khususnya Hydrochloroquin dan Chhloroquin sangat ditunggu-tunggu para dokter dan pasien Covid-19, bahan bakunya sangat sulit didapat, karena seluruh dunia juga berebut mendapatkan bahan baku obat ini," ucap Hery

"Kita bersyukur di tengah kelangkaan obat-obatan ini, Dexagroup bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia, terima kasih untuk upaya keras, dan perjuangan seluruh Dexan yang terlibat sejak awal untuk menghadirkan produk ini di Indonesia," imbuhnya.

Saat ini, sebanyak 100 ribu tablet obat Hydroxychloroquine 200 mg pada tahap pertama, telah siap disalurkan untuk kebutuhan hingga 5.000 pasien covid-19 di Rumah Sakit Rujukan covid-19 dan Rumah Sakit Pemerintah yang menangani pasien covid-19 di Indonesia.

Bersamaan dengan itu, Dexa Group juga akan mendonasikan Azithromycin sebagai obat antibiotik yang juga banyak digunakan untuk pasien covid-19 bersamaan dengan Hydroxychloroquin.

Sebanyak 50 ribu tablet Azithromycin 500 mg telah disiapkan untuk kebutuhan hingga 5 ribu pasien covid-19 di Rumah Sakit Rujukan covid-19 dan Rumah Sakit Pemerintah yang menangani pasien covid-19 di Indonesia.

Selanjutnya, Dexa Group juga akan mendonasikan sekitar 240 ribu tablet Chloroquine 250 mg atau setara untuk kebutuhan 12 ribu pasien covid-19 di Rumah Sakit Rujukan covid-19 dan Rumah Sakit Pemerintah yang menangani pasien covid-19 di Indonesia.

Apabila nantinya ada Rumah Sakit Swasta yang juga membutuhkan obat-obatan itu karena harus menangani pasien covid-19, kata Hery, akan dilayani sesuai dengan prosedur biasa yang akan dikendalikan mekanisme dan kontrolnya agar bisa tepat sasaran, sesuai urgency kebutuhan yang ada.

Hery menrgaskan, obat-obatan tersebut adalah obat keras. Penggunaannya hanya untuk pasien yang sakit, bukan untuk pencegahan, sehingga jangan sampai diperdagangkan di luar rumah sakit dan jatuh ke tangan traders, spekulan, ataupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan pengawasan yang tepat, donasi obat ini juga diharapkan tidak diperdagangkan dengan harga tidak wajar untuk tujuan meraih keuntungan.

Selain obat-obatan, Dexagroup juga telah menyalurkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD), suplemen, dan vitamin bagi para dokter dan tenaga medis.

"Kami juga sudah mendonasikan APD kepada dokter-dokter di seluruh Indonesia dan para tenaga medis, serta menyuplai suplemen dan vitamin yang dibutuhkan oleh garda terdepan tenaga medis kita, termasuk donasi imunomodulator Stimuno dan Lycoxy," tandas Hery. (OL-1)