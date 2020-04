So Ji Sub Nikahi Mantan Wartawan

AKTOR drama Korea, So Ji Sub mengumumkan melepas masa lajangnya hari ini, 7 April 2020. Ia akan menikahi Jo Eun Jung, yang bukan datang dari kalangan selebritis. So Ji Sub dikenal di Indonesia dengan perannya dalam drama korea Master's Sun, Oh My Venus, dan Terrius Behind Me.

Jo Eun Jung dikenal sebagai reporter televisi untuk beberapa acara di OGN. Kemudian ia pindah ke SBS sebagai reporter di acara E-news Exclusive. Pertemuan dengan So Ji Sub saat ia mewawancarai aktor tersebut pada 2018. Setahun kemudian Jo Eun Jung meninggalkan program tersebut. Dan kini ia berstatus sebagai istri So Ji Sub.

Di tengah pandemi virus korona, So Ji Sub dan Jo Eung Jung dalam keterangan resmi tidak akan menggelar resepsi pernikahan. Mereka hanya mendaftarkan pernikahan karena Korsel saat ini tengah menerapkan phsyical distancing.

So Ji Sub dan Jo Eun Jung dalam pernyataan resmi seperti dikutip Soompi, akan mendonasikan uang sebesar 50 juta won kepada Good Neighbors, sebuah lembaga yang menangani warga mengalami kesulitan ekonomi. Mereka juga menyumbangkan tablet pintar untuk diberikan kepada anak-anak sebagai bentuk dukungan agar bisa belajar di rumah dengan lancar. (OL-3)