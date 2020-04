Gloria Estefan Ubah Lagunya untuk Perangi Covid-19

GLORIA Estefan, bintang musik asal Miami di era 1980-an dan 1990-an, memperbaharui lagu hitnya Get On Your Feet untuk meningkatkan kesadaran mengenai covid-19

Lagu yang kini berjudul Put On Your Mask itu menampilkan penyanyi berdarah Kuba-Amerika itu menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah pandemi. Dia mengajak para pendengar untuk mengenakan masker kain saat berada di ruang publik untuk melindungi diri dari covid-19.

Video yang dirilis pada Minggu (5/4) itu di akun Instagram penyanyi berusia 62 tahun itu telah ditonton lebih dari 80 ribu kali.

"Saya ingin memberikan kontribusi yang memberikan sedikit humor pada situasi yang serius ini. Karena, humor adalah hal yang membantu saya melewati saat-saat sulit di hidup saya. Saya harap saya membuat Anda tersenyum saat menyampaikan pesan yang penting ini," ungkap Estefan di Instagram.

Estefan dan suaminya, Emilio Estefan, adalah tokoh penting di komunitas bisnis Florida. Mereka memiliki sejumlah restoran dan hotel di Miami dan sejumlah kota lainnya. (AFP/OL-1)