Berburu Beruang Jadi Hiburan Anak-Anak Washington Saat Lockdown

DI sebuah komplek perumahan di ibu kota Amerika Serikat (AS), Washington DC, anak-anak berburu beruang. Bukan binatang liar itu namun boneka beruang yang mengintip dari jendela rumah-rumah warga.

Di Washington, dan sejumlah kota di AS dan dunia, berburu beruang menjadi aktivitas yang memikat bagi anak-anak yang terkungkung akibat aturan lockdown.

Dengan sekolah ditutup dan mayoritas warga diperintahkan tinggal di rumah, berjalan kaki keliling komplek menjadi pilihan mencari udara segar bagi keluarga. Berburu beruang membuat kegiatan itu menjadi lebih menyenangkan.

Baca juga: KBRI Washington DC Pantau Kesehatan WNI Lansia

"Sangat sulit bagi orangtua menemukan kegiatan bagi anak-anak," aku Rachel, 32, yang berburu beruang dengan putrinya yang berusia delapan bulan di area Chevy Chase.

Boneka-boneka beruang itu mulai terlihat di jendela rumah-rumah di komplek itu mulai dua pekan lalu.

Jejaring surel di komplek itu, Nextdoor, bahkan memperlihatkan peta dimana orangtua dan anak harus mencari beruang.

Anak-anak berjalan dengan riang dari satu rumah ke rumah lainnya menunjuk beruang yang mereka temukan.

Ide berburu beruang itu datang dari buku anak-anak populer terbitan 1989 We're Going on a Bear Hunt karya penulis Inggris Michael Rosen.

Boneka beruang kini juga bermunculan di jendela di Inggris, Belanda, dan bahkan Selandia Baru dengan Perdana Menteri Jacinda Ardern meletakkan satu boneka di jendela rumahnya di Wellington. (AFP/OL-1)