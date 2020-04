​​​​​​​WHO: Masker Bukan Solusi Utama Akhiri Pandemi

ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan, Senin (6/4), masker bukanlah silver bullet atau solusi sederhana yang menjamin untuk mengakhiri pandemi virus korona (covid-19) tanpa dibarengi kebiasaan penting lainnya seperti mencuci tangan.

Namun kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyebut alat masker bermanfaat di daerah-daerah tempat kebiasaan mencuci tangan dan menjaga jarak secara fisik sulit dilakukan.

"Negara-negara dapat mempertimbangkan untuk menggunakan masker di masyarakat tempat langkah-langkah lain seperti mencuci tangan dan menjaga jarak fisik lebih sulit untuk dicapai karena kurangnya air atau kondisi kehidupan yang sempit," kata Tedros pada briefing virtual di Jenewa.

"Masker seharusnya hanya digunakan sebagai bagian dari paket intervensi yang komprehensif. Tidak ada jawaban hitam atau putih, dan tidak ada silver bullet. Masker saja tidak dapat menghentikan pandemi covid-19."

Namun, ia menekankan penggunaan masker medis secara massal dapat memperburuk kekurangan peralatan pelindung bagi petugas kesehatan.

Sementara itu ia bekerja sama dengan penyanyi Amerika Serikat Lady Gaga untuk melaksanakan konser pada 18 April berjudul "One World: Together at Home".

Acara itu disebut sebagai siaran global dan digital khusus untuk mendukung pekerja kesehatan garis depan dan WHO.

Pandemi covid-19 telah menewaskan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia. (AFP/A-2)