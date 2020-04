Bond Girl Era 1960-an Tutup Usia

HONOR Blackman, salah satu Bond girl paling kenamaan, meninggal dunia di usia 94 tahun. Hal itu diumumkan keluarga Blackman, Senin (6/4).

Blackman mulai terkenal di usia 30-an setelah berperan sebagai Pussy Galore di film James Bond, Goldfinger, pada 1964. Kala itu, James Bond diperankan oleh Sean Connery.

Goldfinger adalah film ketiga dalam serial James Bond dan meraih sukses di box office.

"Dengan penuh kesedihan, kami mengumumkan meninggalnya Honor Blackman di usia 94 tahun," ungkap keluarga Blackman dalam sebuah keterangan resmi.

"Dia meninggal dengan damai di rumahnya di Lewes, Sussex, dikelilingi oleh keluarganya."

"Selain menjadi ibu dan nenek yang dicintai, Honor juga merupakan aktris yang penuh bakat," imbuh keluarga Blackman.

Blackman juga terkenal karena berperan sebagai Cathy Gale dalam serial televisi Inggris di era 1960-an The Avengers.

Dia juga tampil di produksi teater seperti The Sound of Music, My Fair Lady, dan Cabaret. (AFP/OL-1)