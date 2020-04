Elton John dan Paul McCartney Gelar Konser Bagi Petugas Medis

ELTON John, Sir Paul McCartney dan Stevie Wonder akan tampil di acara televisi yang digagas penyanyi Lady Gaga.

Acara itu digelar untuk menunjukkan dukungan kepada petugas medis yang berjuang menyembuhkan pasien yang terpapar korona.

Acara bertajuk "One World: Together At Home" akan disiarkan di beberapa jaringan AS, Sabtu (18/4).

Konser itu juga akan disiarkan langsung di beberapa platform media sosial, termasuk YouTube, Apple, Facebook, Instagram dan Twitter.

"Kami ingin mendorong gerakan kultural yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami ingin mendorong kekuatan dari kemanusiaan," ujar Gaga dikutip dari Sky.com

Lady Gaga dan organisasi advokasi Global Citizen telah mengumpulkan USD35 juta hanya dalam sepekan untuk membantu melawan pandemi covid-19 yang digagas WHO.

Namun, dia menegaskan bahwa konser nanti tidak akan menjadi ajang penggalangan dana.

"Jauhkan dompet Anda dan nikmati pertunjukan yang kalian semua layak dapatkan," tandas peraih sejumlah penghargaan Grammy Awards itu. (OL-8).