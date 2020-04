Lorde Kembali Bernyanyi

PENYANYI asal Selandia Baru Ella Marija Lani Yelich-O’Connor atau biasa dikenal Lorde, 23, bersiap merilis musik baru setelah vakum karena kesedihan atas kematian Pearl, anjing peliharaannya. Pelantun Royals ini kehilangan minatnya pada musik setelah kematian anjingnya berjenis shepherd pada November 2019. Karena itu, ia meminta penggemarnya bersabar.

“Dia (Pearl) berperan penting atas yang terjadi sekarang. Aku merasa dia membimbingku dalam mendapat ide-ide, dan itu akan membutuhkan waktu dan kalibrasi ulang,” kata Lorde dilansir Aceshowbiz, kemarin.

Meski Lorde siap kembali ke studio untuk mengerjakan album selanjutnya setelah Melodrama pada 2017, ia mengaku semua hal tidak akan sama seperti sebelumnya. “Pekerjaan ini tidak akan sama lagi, orang yang merasa kehilangan pasti akan mengerti,” kata peraih dua piala Grammy Awards 2014 untuk kategori best pop solo performance dan song of the year itu.

“Ada pintu terbuka yang akan kamu lewati, dan semuanya terlihat berbeda di sisi-sisinya. Saat kehilangan besar ini mengkristal di dalam diriku, dan dadaku membangun kembali di sekitarnya. Semoga aku bisa menyelesaikannya dan membaginya denganmu, dan kita semua akan tumbuh bersama seperti yang selalu kita lakukan,” lanjutnya lagi. (Ant/H-2)