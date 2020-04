PENGGEMAR bintang muda Timothee Chalamet bisa kembali melihat aktingnya dilanjutan film Call Me by Your Name. Sekuel film yang masuk nominasi film terbaik Academy Awards 2018 itu tengah digodok dan sang sutradara, Luca Guadagnino, mengabarkan akan keterlibatan lagi Chalamet.

"Tentu saja, senang sekali bekerja dengan Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Esther Garrel dan para aktor lainnya. Semua orang akan berada di film baru, "kata Guadagnino dalam wawancara bersama surat kabar Italia, La Repubblica, beberapa waktu lalu.

Judul film sekuel itu sendiri belum diungkap namun versi novel Call Me by Your Name memiliki sekuelnya berjudul Find Me. Dalam lanjutan novel karya Andre Aciman tersebut, masih menampilkan karakter sama, dengan linimasa 10 tahun setelah kisah pertama.

Chalamet memerankan Elio Perlman, siswa berusia 17 tahun yang tinggal bersama orang tuanya di pedesaan Italia. Elio lalu bertemu Oliver, mahasiswa pascasarjana yang bekerja kepada ayah Elio.

Selama musim panas, keduanya tumbuh dekat dan menjalin hubungan romantis. Namun, Oliver pindah ke Amerika Serikat dan memutuskan hubungan dengan Elio di akhir musim panas. Stuhlbarg berperan sebagai ayah Elio dan Garrel berperan sebagai Marzia, salah satu teman masa kecil dan teman kencan Elio.

Namun pandemi covid-19 berdampak pada proses produksi sekuel tersebut. "Sebelum korona, saya melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk bertemu penulis skenario yang sangat saya cintai, yang namanya tidak ingin saya katakan, untuk membicarakan bagian kedua. Sayangnya, kami harus menundanya, "katanya.

Pada 2018, Call Me by Your Name saat itu meraih empat nominasi Oscar dan berhasil memenangkan kategori skenario adaptasi terbaik yang diraih James Ivory. (M-1)