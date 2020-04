Cegah Covid-19, Dian Sastrowardoyo Ajak Bagikan Masker

PENYEBARAN virus korona atau Covid-19 semakin makin hari makin mengkhawatirkan. Dengan daya sebarnya yang luar biasa, virus korona bisa menyerang semua kalangan dan segala usia baik tua maupun muda.



Namun jika menengok beberapa negara seperti Korea, Jepang, Hong Kong, dan Singapura ternyata berhasil menekan penyebaran Covid-19. Salah satu kuncinya adalah masyarakat di negara-negara tersebut memiliki kesadaran tinggi untuk menggunakan masker saat di tempat kerja maupun di tempat umum.

Terkait upaya menekan penyebaran Covid-19, aktris Dian Sastrowardoyo mengajak masyarakat semua memiliki tangung jawab dan memberi dukungan serta berpartisipasi.

"Kita semua paham bahwa masker sudah menjadi barang yang termasuk langka di mana-mana. Alat pelindung diri (APD) dan masker medis itu adalah jatah para tim medis yang sedang bertugas," kata Dian.



"Yuk kita membantu meringankan beban kerja para tim medis, dengan membantu menekan angka penyebaran Covid-19 dengan cara menggunakan masker kain," ujarnya.

"Karena dengan masker kain pun, itu jauh lebih melindungi kita maupun orang lain dengan adanya kemungkinan saling menulari lewat menahan percikan batuk, bersin, atau bahkan melindungi napas kita masing-masing," jelas aktris yang kian popular setelah membintangi film Ada Apa dengan Cinta.



Dia mengatakan bahwa penggunaan masker kain sangatlah signifikan dalam pencegahan penyebaran virus korona. "Penggunaan masker kain juga jauh lebih ramah lingkungan dan setiap hari kita harus mencucinya," katanya.



"Dengan masker, kita melindungi diri kita sendiri sekaligus melindungi orang di sekitar kita. Saya terpanggil untuk berbagi masker dengan masyarakat, khususnya yang membutuhkan agar kita semua terhindar dari ancaman Covid-19," tuturnya.



"Saya berharap, aksi berbagi masker #LawanCorona ini bisa menjadi salah satu cara untuk menahan peningkatan penyebaran Covid-19. Dengan menggunakan masker, I protect you, and you protect me," ucap Dian.

Untuk terlibat langsung dalam menekan penyebaran Covid-19, Dia mengajak masyarakat untuk membagikan masker kepada para tukang ojek, tukang sayur, dan pedagang pasar.

"TemanBaik, bisa ikut serta dalam aksi ini dengan berdonasi di BenihBaik.com. KLIK donasi sekarang dan masukan nominal yang ingin kamu bagikan. Ayo kita bergerak bersama #SalingPeduli #SalingBerbagi #masks4all #maskeruntuksemua #pasukanmaskerkain," paparnya.



Dian meminta untuk share gerakan berbagi kebaikan ini di media sosialmu dan kepada #TemanBaik lainnya. Semakin banyak orang terlibat dan bergerak bersama, menurut Dian, semakin banyak kebaikan yang bisa dibagikan, semakin banyak orang terlindungi dari bahaya korona. (OL-09)