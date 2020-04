Bos Mclaren Sebut Tim F1 Dalam Kondisi Rapuh

Bos McLaren, Zack Brown mengatakan saat ini kondisi Formula 1 (F1) dalam situasi krisis di tengah pandemi virus covid-19. Dia menegaskan dibutuhkan perubahan besar untuk keluar dari kondisi sulit seperti saat ini.

"Ini berpotensi menghancurkan tim, dan jika (menghancurkan) tim, maka sangat mengancam F1,” ujarnya.

Seluruh kepala tim akan membahas rencana penyederhanaan anggaran pada Senin (6/4).

Baca juga: Penetapan Regulasi Teknis Formula 1 Ditunda 2022Penetapan Regulasi Teknis Formula 1 Ditunda 2022

Brown menjelaskan seluruh tim perlu menurunkan batas atas anggaran dari semula US$ 175 juta menjadi US$ 150 juta. Kendati demikian, Brawn memandang plafon tersebut masih harus dikurang hingga US$ 100 juta. Tujuannya untuk mencegah kerugian finansial selama musim yang terdampak pandemi.

Brawn juga memperkirakan sejumlah tim akan mengalami kerugian. Bahkan dia mengatakan ada empat tim yang saat ini dalam kondisi rapuh jika tidak ditangani dengan baik.

“Jadi, saya pikir F1 dalam kondisi yang sangat rapuh saat ini,” jelasnya. (BBC/OL-14)