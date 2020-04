Andy Noya Ajak Warga Berdonasi untuk Korban Terdampak Covid-19

ANDY F Noya, founder benihbaik.com, sebuah lembaga amal, bakal menjadi salah satu pembicara di acara Festival bertajuk TAYTB Lives Stream Fest. Acara yang dapat disaksikan di kanal vidio.com ini, menampilkan berbagai pertunjukan menghibur, menginspirasi, dan membuka wawasan. Karenanya, festival ini menghadirkan beragama acara, mulai dari konser musik, workshop soal ilmu parenting, hingga olahraga.

Andy Noya yang juga pembawa acara Kick Andy ini, akan tampil bersama Menteri Sosial Juliari P Batubara, pada Minggu (5/4) mulai pukul 10.00-11.00 di channel 2. Mereka akan membahas Get in Touch With Our Social Self: The Art of Giving Back.

Selain mereka, di festival yang digelar sejak Sabtu (4/4) ini, juga akan tampil William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia dan Billy Boen, pengusaha muda yang akan membahas tentang Social Respponsibility When You Grow in Crisis, pada pukul 11.00-12.00 WIB. Di jam berikutnya, yakni pada pukul 14.00-15.00, putri mendiang Presiden Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid giliran tampil bersama aktor Edward Suhadi, yang juga aktivis sosial. Mereka akan membahas tentang masa depan kemanusiaan.

Bekerja sama dengan Yayasan Benih Baik, MRA Media dan Bank OCBC NISP, #TAYTB Live Stream Fest mengajak masyarakat untuk memberi dukungan dan membantu saudara yang rentan terkena dampak covid-19 dengan mengirimkan donasi sepanjang acara berlangsung. “Saya menerima banyak pertanyaan di tengah kondisi orang di dunia disuruh stay at home, apa yang dapat diperbuat untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak covid-19. Jawabannya mudah, tetap di rumah tonton acara menarik ini (Live Stream Fest), dan setelah itu diakhir acara Anda sekaligus bisa berdonasi,” kata Andy Noya melalui pesan video yang diterima Media Indonesia, Sabtu (4/4).