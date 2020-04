The Brandals Tunda Pengerjaan Album Baru

GRUP band indie The Brandals terpaksa menunda proses rekaman album terbaru mereka akibat pandemi covid-19 yang melanda. “Kemarin sebenarnya kita sudah jalan 70%. Lagi di tengah take vocal, tinggal take beberapa lagu lagi, sudah masuk mixing. Terus begitu awal Maret, ya sudah, berhenti semua. Ya sudah, ditunda dulu,” ujar vokalis The Brandals Eka Annash dalam topik diskusi Cerita di Balik Musik, Indie Jakarta 15 Tahun Lalu yang ditayangkan secara live di Instagram pada Kamis (2/4).

Selain itu, The Brandals yang telah meluncurkan empat album tersebut kehilangan dua kali waktu manggung mereka pada Maret 2020. “Ada dua gig yang dibatalin,” imbuh Eka. Meski rugi bandar akibat korona, The Brandals tetap bisa melakukan kegiatan produktif semasa pandemi. Band yang beranggotakan Eka Annash (vokalis), Tony (gitaris), PM (gitaris), Firman (drumer), dan Radhit (basis) itu rajin mempromosikan rilisan beberapa band lokal melalui akun media sosial Instagram @thebrndls.

“Sekarang kita buka semua aktivitas pindah ke online. Jadi, kondisi begini nantang kita untuk melakukan aktivitas apa saja yang produktif,” tandas Eka. (Medcom.id/H-3)