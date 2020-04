Tom Holland Usir Bosan ala Spider-Man

PANDEMI covid-19 yang melanda berbagai belahan dunia membuat masyarakat tinggal di rumah dan melakukan isolasi mandiri untuk memutus rantai penyebaran virus. Pun, termasuk aktor pemeran Spider-Man, Tom Holland, 23. Holland sudah beberapa lama menjalani

isolasi mandiri. Ia pun melakukan banyak hal untuk mengusir rasa jenuh. Pada Kamis (3/4), ia mengunggah video dalam Instagram

story-nya. Ia memulai tantangan yang menjadi tren bagi warganet, yang kemudian disebut Tom Holland Challenge.

Dengan bertelanjang dada, ia mencoba mengenakan kaus dalam posisi handstand, yaitu dengan tubuh terbalik yang ditopang kedua tangan.

Pastinya, gerakan tersebut membutuhkan kekuatan fisik yang mumpuni. Holland pun tidak langsung bisa memakai kaus dengan posisi handstand. Ia baru bisa berhasil pada kali ke-4.

Holland kemudian menantang dua karibnya, aktor Deadpool Ryan Reynolds dan Far From Home Jake Gyllenhaal. Dalam akun Instagram-nya, Reynold hanya memandang kosong, menggelengkan kepala dan secepat kilat menjawab, “Tidak!” Berbeda dengan Gyllenhaal, ia berhasil mengenakan kaus dalam posisi handstand. “Ya, teman, kamu pahlawan,” puji Holland yang bermain dalam Avengers: Endgame tersebut.

Sebelumnya, ia menggegerkan penggemarnya di Indonesia. “Guys, aku bosan. Aku rasa kita harus pergi lagi ke Bali,” kata Holland dalam unggahan di akun Instagram-nya pada Rabu (1/4). Alih-alih disambut baik, warganet Indonesia malah melarangnya berkunjung. Holland mengunjungi Bali pada pertengahan tahun lalu ketika mempromosikan fi lmnya, Spider-Man: Far From Home. Ia terlihat sangat senang tinggal di ‘Pulau Dewata’ tersebut dan merasa sedih ketika akhirnya harus kembali. “Sangat sedih harus meninggalkan Bali. Sejujurnya, ini ialah pengalaman sekali seumur hidup,” kata Holland yang mulai dikenal ketika bermain dalam teater Billy Elliot the Musical.



Ternak ayam

Pandemi tak hanya membuat orang harus mengisolasi diri. Sebagian warga di Inggris juga melakukan panic buyinguntuk memenuhi kebutuhan mereka selama karantina. Hal tersebut juga dikeluhkan Holland yang kehabisan stok telur ketika berbelanja di supermarket.

“Dengan apa yang terjadi, pasar swalayan semuanya kosong. Tak ada telur, aku tak punya telur,” ujarnya.

“Jadi, aku berpikir untuk mengatasi masalah tersebut, aku akan menjadi sumbernya. Aku sekarang memelihara ayam,” lanjut Holland

sambil menggendong ayam. Ia mengunggah video sedang menggendong ayam dalam Instagram story-nya. Uniknya, ia memberi nama ayam-ayam yang akan dipelihara itu. “Ini ialah Predator, Ranger, dan Chestnut,” imbuhnya.

Holland telah mengatakan akan lebih sering mengunggah foto di Instagram dalam masa isolasi. “Aku terbangun dan merasa tidak enak

badan. Aku akan lebih sering ada di Instagram dalam masa-masa ini karena aku tak punya hal lain untuk dilakukan,” jelasnya saat itu.

Menurutnya, ia akan lebih banyak melakukan permainan dengan keluarganya, salah satunya bermain puzzle. (H-3)