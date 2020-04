Telkomtelstra Gratiskan Layanan Teknologi untuk Bekerja di Rumah

Merespons pandemik virus corona (covid-19) di Indonesia, Telkomtelstra – perusahaan solusi teknologi terdepan – memberikan layanan gratis selama enam bulan guna mendukung solusi teknologi kerja jarak jauh (remote working). Inisiatif ini ditujukan untuk mendukung sektor bisnis di Indonesia tetap berjalan berkesinambungan saat para pekerja diimbau untuk kerja dari rumah guna memutus rantai penyebaran wabah covid-19.

Solusi teknologi yang mendukung sistem kerja remote makin dicari sektor bisnis secara global seiring kondisi yang menuntut physical distancing guna mencegah penyebaran covid-19. Kebutuhan akan solusi teknologi tersebut saat ini menjadi keniscayaan guna mempertahankan produktivitas sektor bisnis.

Agus F. Abdillah, Chief of Products and Services Officer Telkomtelstra, menjelaskan untuk mendukung produktivitas bisnis dan organisasi yang mewajibkan karyawannya untuk bekerja di rumah (work from home) untuk waktu yang tidak menentu, Telkomtelstra memberikan layanan solusi produktivitas bisnis terdepannya, yakni platform Teams, secara gratis selama 6 bulan.

“Didukung dengan teknologi dari Microsoft, Teams merupakan platform komunikasi dan kolaborasi yang menggabungkan obrolan di tempat kerja, pertemuan video (video meeting), penyimpanan dan kolaborasi file, serta integrasi aplikasi. Layanan ini terintegrasi dengan paket produktivitas kantor berlangganan Office 365 perusahaan dan fitur ekstensi yang dapat diintegrasikan dengan produk non-Microsoft,” ujarnya.

Menurut dia, Telkomtelstra sangat memahami peran penting bagi organisasi dan bisnis di Indonesia untuk terhubung dan menyelesaikan pekerjaan dengan mudah dan aman, dari kediamannya selama masa sulit ini.

"Karena itu, solusi produktivitas kerja kami menyediakan aplikasi bisnis seperti konferensi video, obrolan di tempat kerja, dan kolaborasi dokumen yang memainkan peran penting dalam membantu orang-orang terus bekerja dan berkolaborasi walaupun sedang berada di rumah," jelasnya.

Agus menjabarkan inisiatif program layanan platform Teams gratis selama 6 bulan ini merupakan wujud kontribusi konkret Telkomtelstra dalam mendukung himbauan pemerintah untuk bekerja dirumah saja dalam mencegah penyebaran virus corona.

Dengan platform gratis ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia akan memperoleh penyimpanan file online, fitur berbagi dokumen, fitur menulis bersama (co-authoring), chat, rapat online, serta integrasi dengan aplikasi pihak ketiga.

“Dengan membuat solusi kerja inovatif kami tersedia untuk semua orang Indonesia secara gratis selama enam bulan, Telkomtelstra berharap dapat meringankan beban bisnis Indonesia dan pada saat yang sama mendukung kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan membuat pekerjaan jarak jauh menjadi lebih mudah," tambah Agus.(E-3)