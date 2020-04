Gaji Anggota DPRD Golkar DIY Dipotong 50%-70% untuk Tangkal Covid

PANDEMI Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia membawa dampak yang sangat luar biasa. Partai Golkar ikut membantu pemerintah ikut menangani wabah Covid-19 ini. Salah satunya dengan pemotongan gaji para anggota DPRD, baik di tingkat kota maupun provinsi.

"Untuk berapa bulan pemotongan gaji dilakukan, pemotongan dilakukan sampai penanganan wabah covid dianggap tuntas," kata John Keban Wakil ketua DPD Golkar DIY Bidang Organisasi dalam keterangan tertulis,Jumat (3/4).

Adapun besaran potongan gaji anggota dewan tersebut telah diputuskan melalui rapat pengurus DPD Golkar DIY dan ketua-ketua DPD Golkar Kabupaten kota se DIY serta ketua- ketua fraksi Golkar di kabupaten, kota dan Propinsi DIY yang digelar di kantor DPD Golkar DIY, Kamis (2/4/2020).

Rapat khusus ini digelar atas instruksi Ketua DPD Golkar DIY dalam rangka memberantas virus Corona di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menghasilkan enam keputusan. Yaitu pemotongan take home pay masing-masing anggota fraksi Partai Golkar kab/kota per anggota 50%. Pemotongan take home pay masing-masing anggota fraksi Partai Golkar DPRD DIY per anggota 70.%, Pemotongan mulai dilakukan tiap tanggal 5 (April) pada setiap bulannya.

Kemudian pemotongan dari Fraksi Partai Golkar kab/kota di kelola langsung oleh masing-masing DPD Partai Golkar yang dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas Basmi Corona masing-masing. Dan hasil kerjanya dilaporkan ke provinsi secara lengkap setiap bulannya, baik penggunaan dana maupun kegiatannya.

Pemotongan gaji dari anggota fraksi DPRD propinsi untuk Tim Gugus Tugas Basmi Corona DIY dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pemberantasan korona di seluruh DIY. Dan terakhir, lama waktu pemotongan takehome pay diputuskan mulai bulan April sampai penanganan wabah covid 19 dianggap tuntas.

Ketua DPD Golkar DIY, Gandung Pardiman menyambut gembira kerelaan para anggota DPRD tingkat Kabupaten dan Propinsi yang bersedia dipotong gajinya untuk ikut membantu upaya pencegahan wabah Covid 19.

"Saya terharu dengan kerelaan dari anggota dewan kita yang bersedia dipotong gajinya untuk membantu penanganan wabah Covid 19 ini. Bahkan ada yang bersedia dipotong gajinya 100 persen," ungkap Gandung Pardiman, ketua DPD Golkar DIY.(OL-3)