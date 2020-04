Widi Mulia Punya Resep Ampuh Usir Bosan 

PENYANYI Widi Mulia, 40 memiliki cara tersendiri untuk mengusir rasa bosan saat menjalani karantina di rumah di tengah pandemi virus korona covid-19 bersama suaminya, aktor Dwi Sasono dan ketiga anaknya Dru, Widuri dan Den Bagus.

Sebagai keluarga seniman, bermain musik adalah kegiatan yang seru untuk dilakukan bersama-sama. Menurut Widi, hal ini merupakan cara yang paling tepat untuk mengusir rasa bosan dan menuangkan emosi.

"Bermusik dan bernyanyi dalam harmoni adalah salah satu cara ampuh kami untuk mengolah emosi yang campur aduk di saat sulit ini," kata perempuan berdarah sunda itu, melalui laman Instagramnya, Rabu (1/4).

Dalam video yang dibagikan, terlihat keluaga mereka sedang berlatih musik dan berbagi suara dalam menyanyikan lagu "You've Got A Friend In Me" dari Randy Newman. "Ada Dru yang susah payah ngulik melodi intro gitarnya, Widuri yang senewen kebagian mayoritas vokal tapi jemarinya harus lincah pindah chords, sampai Den Bagus yang nyanyi dengan artikulasi dan nada yang pas! Hey, di balik pertunjukan yang sukses, kita harus ikhlas melewati proses," pungkasnya. (Ant/H-2)