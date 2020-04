New Agya, Sporty Hatchback yang Canggih

TOYOTA Astra Motor (TAM) meluncurkan versi paling anyar Toyota Agya beberapa waktu lalu. Beberapa fitur yang diperbaharui menjadikan New Agya sebagai mobil kompak yang sporty serta dilengkapi dengan fitur modern.

Marketing Director PT TAM, Anton Jimmi Suwandy mengatakan, fitur canggih terbaru yang disematkan pada New Agya ialah penggunaan Engine Start Stop Button dan Touch Screen Head Unit pada varian 1.2 TRD S. Tak hanya itu, interior New Agya varian 1.2 G dan 1.2 TRD S juga dilengkapi dengan AC Digital.

Sementara untuk New Agya varian 1.0 E dan 1.0 G, ada beberapa penyegaran di dalam interiornya seperti desain knop AC dan Audio 2DIN baru yang melengkapi penggunaan desain baru di bagian jok serta trim pintu dan tambahan aksen merah pada bagian Combination Meter pada seluruh varian New Agya.

“Pada dasarnya konsep pengembangan New Agya mengikuti perkembangan kebutuhan mobilitas pelanggan Agya yang mayoritas adalah anak muda modern. Oleh karena itu, New Agya telah disematkan dengan fitur-fitur baru yang membuatnya tampil kekinian dan juga desain eksterior yang sporty," ungkap Anton Jimmi, baru-baru ini, di Jakarta.

Tampilan sporty dan aggressive New Agya diwujudkan melalui desain eksterior anyar yang didukung oleh kehadiran fitur-fitur terbaru. Perubahan eksterior terlihat dari New Front Bumper and Grille Design with Black Chrome Element, New Black Paint for Elegant Headlamp with LED Guide, New Sporty Alloy Wheel Design, New Retractable Side Mirror, New Impressive Design Rear Lamp, hingga New Side Body Moulding untuk varian 1.2 G.

Sementara pada varian 1.2 TRD S, New Agya dilengkapi dengan New TRD S Front Spoiler, New TRD S Side Skirt, serta New TRD S Black Rear Spoiler yang semakin menguatkan kesan sporty. Selain itu, New Agya tampil dengan berbagai pilihan warna, dimana warna Silver Metallic dan Yellow mengalami refreshment, serta hadir dengan pilihan warna baru yaitu Orange Metallic.

Sedangkan pada bagian mesin, New Agya hadir dengan dua pilihan mesin yakni adalah mesin berkapasitas 1.0 liter dan 1.2 liter.

Untuk varian 1.0 liter, Agya masih dibekali mesin tipe DOHC 3 Silinder 12 katup dengan teknologi VVT-i. Selain itu, mesin varian tersebut juga tersedia dalam sistem transmisi manual 5-percepatan dan auto 4-percepatan yang dapat mengeluarkan tenaga maksimal sebesar 67 PS pada 6.000 rpm, serta torsi 9.1 Kgm per 4.400 rpm.

Untuk mesin tipe 1.2 liter, terbagi menjadi beberapa varian. Yakni, varian 1.2 G M/T, 1.2 G A/T, 1.2 TRD S M/T, dan varian 1.2 TRD S A/T.

Mesin 1.2 liter ini dilengkapi dengan teknologi mesin tipe DOHC 4 Silinder 12 katup dengan teknologi Dual VVT-i 12 yang menghasilkan tenaga maksimal 88 PS pada putaran 6.000 rpm, dan torsi maksimal sebesar 11.04 Kgm pada putaran 4.200 rpm. Untuk transmisinya, mesin varian ini memiliki dua pilihan, yaitu transmisi manual 5 percepatan dan auto 4 percepatan.

"Kedua varian mesin yang dibenamkan pada Toyota Agya terbaru sudah mengandalkan teknologi fuel system EFI. Sehingga, mobil ini memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih irit, efisien, serta ramah lingkungan," jelas Anton Jimmi.

Disematkannya sejumlah ubahan dan fitur baru, Toyota New Agya mengalami kenaikan harga mulai dari Rp500 ribu dari versi sebelumnya.

Sebagai gambaran, Toyota New Agya 2020 1.0 G M/T yang merupakan tipe termurahnya kini dibanderol Rp143,8 juta on the road (OTR) DKI Jakarta. Sementara Toyota New Agya 2020 1.2 G A/T TRD S yang merupakan tipe tertingginya kini dibanderol Rp169,29 juta OTR DKI Jakarta.

Vice President Director PT TAM, Henry Tanoto, mengatakan, New Agya didesain semakin sporty untuk menunjang kebutuhan kalangan anak muda. Sejak diperkenalkan pada 2013 lalu, Agya menjadi salah satu pionir dalam membuka pasar baru di Indonesia.

"Segmentasi penjualan Agya ada di segmen hatchback untuk kalangan anak muda modern," kata dia.

Menurut Henry, sepanjang 2013 hingga Februari 2020 Agya telah membukukan kumulatif penjualan sebesar 278.465 unit. Dengan ini New Agya berkontribusi 33,1% terhadap total penjualan 841.572 unit di segmennya.

Capaian baik ini tentunya dapat terwujud karena sedari awal Agya dirancang dengan DNA yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia akan mobil pertama yang memiliki brand image kuat dan dapat memenuhi kebutuhan serta tren yang berkembang.

"Sebagai bentuk apresiasi dan semangat untuk menghadirkan ever better cars, kami hadirkan improvement pada Agya agar dapat terus memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan yang senantiasa berkembang," tutup Henry. (Gan/S2-25)