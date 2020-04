New Agya, LCGC Lima Penumpang yang Canggih

TOYOTA Astra Motor (TAM) meluncurkan versi paling anyar dari varian Toyota Agya beberapa waktu lalu. Beberapa fitur yang dikeluarkan dari Toyota Agya sebagai mobil low cost green car (LCGC) yang tidak 'kosong'.

Direktur Pemasaran PT TAM, Anton Jimmi Suwandy mengatakan, salah satu fitur Agya terbaru menggunakan AC Digital di varian 1.2 G dan TRD Sportivo. New Center Cluster dengan AC Digital (untuk tipe G 1.200 cc dan TRD-S), head unit layar sentuh (khusus tipe TRD-S), dan remote keyless (khusus tipe TRD-S).

"Meski perubahan yang diberikan tidak terlalu signifikan, pada New Toyota Agya 2020 telah disematkan fitur-fitur baru yang menampilkan kekinian jika dibandingkan dengan versi sebelumnya," ungkap Anton, baru-baru ini, di Jakarta.

Ia menjelaskan, di sebelah kiri panel pendingin udara ada dua tombol berlogo salju sebagai pengatur tingkat udara dingin yang keluar dari kisi AC dengan indikator grafik batang di sebelah kiri layar AC. Sementara di sisi panel AC di sebelah kanan, ada dua tombol berlogo kipas yang disediakan tingkat kekuatan angin AC yang ditandai dengan indikator grafik batang di kanan layar.

Sementara di bagian bawah tombol logo salju yang disediakan tombol A / C, yang berfungsi untuk mengaktifkan atau mentransfer AC. Saat Tombol AC ini dimatikan, yang keluar hanya angin bukan udara dingin.

"Di sebelah tombol A / C ada tombol di Max Cool, jika ditempatkan di AC jadi paling dingin di sini dengan kekuatan angin yang paling besar untuk menambah kenyamanan di dalam kabin," jelas dia.

Sementara untuk Toyota Agya varian 1.0 R dan 1.0 G, ada beberapa penyegaran di dalam interiornya seperti desain knop AC dan Audio 2DIN baru yang dibekali dengan head unit layar sentuh untuk tipe TRD-S.

Salah satu fitur dari head unit ini dapat diubah tampilan latar belakangnya. Uniknya lagi, selain pilihan bawaan, pemilik juga bisa menggantinya dengan foto atau gambar sesuai selera.

"Caranya hanya dengan menancapkan seperti flashdisk ke soket unit kepala USB. Ikuti langkah yang sesuai menu panel, setelah itu bisa tetap memilih foto atau gambar sesuai selera," jelas dia.

Sementara pada bagian mesin Toyota Agya versi baru masih menggunakan pilihan mesin yang sama dengan versi sebelumnya, yaitu dua varian. Merupakan mesin berkapasitas 1.0 liter dan 1.2 liter.

Untuk varian 1.0 liter, Agya masih dibekali mesin tipe DOHC 3 Silinder 12 katup dengan teknologi VVT-i. Selain itu, mesin varian tersebut mengandalkan sistem transmisi manual 5-percepatan yang dapat mengeluarkan tenaga maksimal sebesar 67 PS pada 6.000 rpm, serta torsi 9.1 Kgm per 4.400 rpm.

Untuk mesin tipe 1.2 liter, terbagi menjadi beberapa varian. Yakni, varian 1.2 G A/T, 1.2 G M/T, 1.2 TRD A/T, dan varian 1.2 TRD M/T. Meskipun berbeda satu sama lain, ketiga varian tersebut memiliki kemampuan mesin yang sama.

Mesin 1.2 liter sudah dilengkapi dengan teknologi mesin tipe DOHC Dual VVT-i 16 katup yang menghasilkan tenaga maksimal 88 PS pada putaran 6.000 rpm, dan torsi maksimal sebesar 11.0 Kgm pada putaran 4.200 rpm. Untuk transmisinya, mesin varian ini memiliki dua pilihan, yaitu transmisi manual 5 percepatan dan auto 4 percepatan.

"Kedua varian mesin yang dibenamkan pada Toyota Agya terbaru sudah mengandalkan teknologi fuel system EFI. Sehingga, mobil ini memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih irit, efisien, serta ramah lingkungan," lanjut dia.

Disematkannya sejumlah ubahan dan fitur baru, Toyota New Agya 2020 hanya mengalami kenaikan harga sebesar Rp500 ribu dari versi sebelumnya yang terakhir kali diluncurkan pada 2017 silam.

Sebagai gambaran, Toyota New Agya 2020 1.0 G M/T yang merupakan tipe termurahnya kini dibanderol Rp143,8 juta on the road (OTR) DKI Jakarta.

Sementara Toyota New Agya 2020 1.2 G A/T TRD yang merupakan tipe termahalnya kni dibanderol Rp169,29 juta OTR DKI Jakarta. Dengan diskon yang diberikan, maka harga Toyota Agya 1.2 G A/T TRD-S menjadi Rp167,29 juta.

"Harga ini belum termasuk diskon masing-masing diler resmi Toyota," lanjut dia.

Vice President Director PT TAM, Henry Tanoto mengatakan, New Agya 2020 didesain semakin sportif untuk menunjang kebutuhan kalangan anak muda. Sejak diperkenalkan pada 2013 lalu, Agya menjadi salah satu pionir dalam membuka pasar baru di Indonesia.

"Segmentasi penjualan Agya ada di segmen hatchback untuk kalangan anak muda modern," kata dia.

Menurut Henry, sepanjang 2013 hingga Februari 2020 Agya telah membukukan kumulatif penjualan sebesar 841.572 unit. Mobil Toyota jenis ini berkontribusi 33,1% dengan total penjualan 278.465 unit.

Capaian baik ini tentunya dapat terwujud karena sedari awal Agya dirancang dengan DNA yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia akan mobil pertama yang memiliki brand image kuat dan dapat memenuhi kebutuhan serta tren yang berkembang.