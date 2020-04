Kemendikbud Perpanjang Masa Studi Mahasiswa Hampir DO

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan keringanan bagi mahasiswa yang terancam drop out (DO) dari kampus karena situasi darurat yang disebabkan oleh mewabahnya virus korona (Covid-19). Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 302/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan.

Berdasarkan edaran tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi) Nizam menuturkan, perguruan tinggi akan memberikan kebijakan perpanjangan masa studi selama satu semester.

"Bagi mahasiswa yang pada akhir semester (genap) ini terancam Drop Out (DO), diberikan kebijakan perpanjangan (masa studi) satu semester. Seperti mahasiswa S-1 angkatan 2013/2014 yg berakhir masa studinya di semester ini. Tetapi bukan berarti serta merta semua mahasiswa diperpanjang satu semester. Ini untuk melindungi yang akan DO, diberikan kesempatan perpanjangan satu semester," ujar Nizam dalam pernyataan resmi, Kamis (2/4).

Lebih lanjut, Plt. Dirjen Dikti mengimbau agar pihak perguruan tinggi dapat memudahkan atau tidak mempersulit pembelajaran selama darurat Covid-19.

"Untuk karya tulis akhir tidak harus berupa pengumpulan data primer di lapangan atau laboratorium. Metode dan waktunya bisa beragam dan fleksibel sesuai bimbingan dari dosen pembimbing," terangnya.

Nizam memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mengatur kembali jadwal dan metode ujian dengan memerhatikan situasi dan kondisi di kampus. Beragam metode tidak konvensional bisa dijadikan pilihan, seperti dalam bentuk penugasan, esai, kajian pustaka, analisa data, proyek mandiri, dan lain-lain.

"Yang penting didasarkan pada learning outcome atau capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadwal praktik bisa digeser, akhir semester bisa digeser, kalender akademik bisa disesuaikan. Yang tidak boleh dikompromikan adalah kualitas pembelajarannya," tandasnya. (OL-2)