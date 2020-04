Jangan Khawatir Stok Kebutuhan Pokok di Bengkulu Aman

PEMERINTAH Provinsii (Pemprov) Bengkulu memastikan stok kebutuhan bahan pokok aman untuk empat bulan. Masyarakat diimbau tidak perlu kawatir.



Ketua Gugus Tugas Penanganan covid-19 Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri, mengatakan, Pemprov Bengkulu sudah mengecek langsung stok bahan pokok yang ada di Bulog dan sejumlah gudang pendistributor bahan pokok di wilayah Provinsi Bengkulu.

"Setelah mengecek di gudang Bulog dan distributor untuk stok bahan pokok terutama beras dipastikan masih aman," kata dia menggaransi, Kamis (2/4).

Sementara itu, Kepala Subdivre Perum Bulog Rejang Lebong, Bengkulu, Muhammad Ade Saputra, menegaskan pasokan atau ketersediaan beras di

Bulog Cabang Rejang Lebong, Bengkulu, sangat aman untuk memenuhi pasokan ditiga kabupaten yakni, Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang,

pada 2020.

"Pasokan beras yang ada di gudang Bulog Kabupaten Rejang Lebong, mencapai 751 ton beras dengan rinciannya 400 ton merupakan beras premium dan sisanya 351 ton beras medium," katanya.

Ketersedian beras yang ada, lanjut dia, selain 751 ton beras yang ada di gudang Bulog Rejang Lebong, saat ini juga masih ada sebanyak 200

ton kiriman dari Pulau Jawa dan stok beras yang dibeli oleh Bulog dari petani lokal.

Pada Maret ini, petani di Kabupaten Lebong, akan memasuki musim panen dan setidaknya ada seribu ton beras yang akan masuk ke Bulog cabang Rejang Lebong.

"Dengan banyaknya stok beras ini, Bulog berharap masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan beras, karena Bulog menjamin ketersediaan pangan,' imbuhnya.

Selain itu, kata dia, bukan hanya beras, sejumlah sembako juga tersedia di gudang Bulog Cabang Rejang Lebong, yaitu minyak goreng kemasan sebanyak tiga ton, tepung dua ton dan daging beku lima ton.

Sedangkan untuk harga dari Sembako yang ada di gudang Bulog Rejang Lebong, untuk beras medium yang dijual seharga Rp8.600 per kg, beras

premium kemasan ukuran lima kg seharga Rp53 ribu.



Kemudian daging beku Rp80 ribu per kg, tepung Rp8.500 per kg dan minyak goreng Rp 12.000 per kemasan satu liter. (OL-13)

