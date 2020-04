DI era 90-an acara komedi "Spontan" bisa dikatakan cukup fenomenal. Acara yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta ini pula yang melambungkan nama komedian Komeng.

Selain segmen prank, Spontan, sangat mengocok perut lewat segmen dubbing binatang. Acara komedi ini pula yang ternyata cukup lekat di benak sutradara Warkop DKI Reborn, Anggy Umbara.

Bukan sekadar penggemar, Anggy nyatanya pernah menjadi penulis naskah program yang sempat tayang lagi tahun 2003-2005 tersebut. Makin mengejutkan karena pengalaman itu ia lakoni saat masih duduk di kelas 2 SMP.

"Waktu kelas 2 SMP nulis skenario buat Spontan, yang direct kakak gue. Waktu itu juga lagi belajar nulis. Sempet nemuin dua karung skenario peninggalan bokap, ada yang udah difilmkan dan ada yang belum. Lalu gue pelajari, oh gini bikin skenario. Terus disuruh nulislah, dari jokes-nya, prank, sampai satu season. Anak SMP dibayar Rp300 ribu per skenario udah seneng banget, padahal ternyata bayarannya Rp2,5 juta," kekeh Anggy, saat menceritakan pengalamannya dalam siaran langsung di Instagram IFDC (Indonesian Film Directors Club), dalam sesi One on One bersama Ernest Prakasa, Rabu, (1/4).

Sebelum terjun ke film, Anggy yang merupakan anak dari sutradara dan aktor Danu Umbara itu lebih dulu banyak menggarap video klip. Pengalaman pertamanya ialah menggarap video musik milik band-nya sendiri, Purgatory.

Film pertama Anggy, ialah Mama Cake (2012). Sebelum kemudian menjadi sutradara yang mampu back to back filmnya masuk jajaran box office, Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! part 1 (2016) dengan angka 6 juta lebih penonton, disusul sekuelnya pada 2017 dengan capaian 4 juta lebih penonton.

Sementara salah satu karya sang ayah yang terkenal adalah film Lima Cewek Jagoan (1980), yang dibintangi Lydia Kandou, Yati Octavia, Eva Arnaz, Debby Cynthia Dewi, dan Dana Christina. Film ini kemudian juga yang menginspirasi Anggy untuk menggarap 5 Cowok Jagoan pada 2017. (M-1)