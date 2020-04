Antisipasi Wabah Korona, Justin Bieber Tunda Tur Promo Albumnya

PENYANYI asal Kanada, Justin Bieber menunda turnya tahun ini karena situasi pandemi korona. Tur bertajuk The Changes Tour itu semula akan dimulai pada 14 Mei di CenturyLink Field, Seattle, Washington, Amerika. Tur ini merupakan bagian dari promosi album terbarunya, Changes, yang dirilis pada 14 Februari tahun ini.

Album tersebut merupakan album kelimanya dengan single Yummy yang populer di aplikasi Tiktok dan memunculkan tagar #yummychallenge. Dalam laman resminya, tertulis keterangan sebagai berikut.

“Mengingat krisis kesehatan masyarakat saat ini, dan dengan kepedulian yang paling dalam terhadap semua yang terpengaruh, Justin Bieber akan menunda semua jadwal 2020 yang dijadwalkan saat ini untuk The Changes Tour.”

Dalam keterangan tersebut juga dituliskan, informasi mengenai tanggal terbaru akan segera diumumkan. Dan meminta para fan untuk menyimpan tiket mereka. Keterangan penundaan turnya pun ia unggah melalui akun Instagram dan Twitter Bieber, pada Rabu, (1/4), atau Kamis dinihari waktu Indonesia.

Dalam tur tersebut, total ada 45 jadwal yang berlangsung antara Mei dan September dan semuanya mengalami penundaan. (M-4)