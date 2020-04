BI Optimistis Nilai Tukar Rupiah bakal Sentuh Rp15 Ribu

Meskipun saat ini perekonomian global tengah melemah akibat pandemi covid-19, Bank Indonesia (BI) tetap optimistis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan, melihat nilai tukar rupiah yang saat ini fluktiatif di angka Rp16 ribu per dolar AS, BI merasa bahwa di akhir tahun 2020 nilai tukar rupiah akan membaik.

Gubernur BI Perry Warjiyo optimis nilai tukar rupiah akan menyentuh angka Rp15 ribu per dolar AS di akhir 2020 karena saat ini pemerintah dan BI terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah.

"Dengan stabilitas nilai tukar rupiah dalam seminggu terakhir, saya optimistis bisa kita jaga dengan langkah bersama. Kami yakin nilai tukar tidak hanya stabil tapi juga menguat di angka Rp15 ribu akhir tahun ini. Masih under value dan confident investor pasar terbangun bahwa kurs akan cenderung menguat dan mengarah kepada Rp15 ribu per dolar AS," ungkapnya dalam video conference, Kamis (2/4).

Perry juga menegaskan skenario terburuk bagi nilai tukar rupiah menyentuh angka Rp17.500 sampai Rp20 ribu per dolar AS yang disampaikan kemarin (1/4) bukanlah proyeksi.

"Kami perlu mempertegas lagi apa yang disampaikan kemarin. Khususnya terkait angka makro ekonomi yang disampaikan. Kami tekankan itu skenario what if bukan proyeksi," lanjut Perry.

Menurutnya, saat ini pemerintah dan BI dengan berbagai kebijakan akan melakukan apa pun agar kondisi perekonomian Indonesia tidak memburuk.

Bahkan dia pun menegaskan pihaknya akan mengusahakan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan lebih rendah dari 2,3%.

"Dalam RDG (Rapat Dewan Gubernur) 19 Maret 2020 dengan skenario moderat, kita memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2,4%. Semoga dengan usaha ini dan ikhtiar kita pertumbuhan ekonomi minimal menyentuh angka 2,3% bahkan di atasnya," pungkasnya. (Des/A-3)