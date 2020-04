Sejumlah Bintang Bollywood Sumbangkan Dana untuk Atasi Covid-19

AKTRIS Kareena Kapoor dan suami, Saif Ali Khan, serta anak mereka Taimur ikut berdonasi dalam penanggulangan virus korona atau Covid-19 di India.

Mereka berkontribusi bantuan dana melalui UNICEF, platform donasi Give India, dan asosiasi kemanusiaan internasional IAHV.

"Saat sulit seperti ini, kita perlu berkumpul dan saling membantu. Kami telah mengambil langkah untuk melakukan itu dan memberikan dukungan kami kepada UNICEF, Give India, dan the International Association for Human Values (IAHV). Kami mendesak kalian yang bisa melakukan hal serupa. Bersatu kita kuat," tulis Kareena Kapoor, Selasa (31/3).

Pasangan artis Priyanka Chopra dan Nick Jonas juga berdonasi ke PM CARES dan lembaga swadaya masyarakat di India dan Amerika Serikat.

"Nick dan saya telah berdonasi ke badan amal ini: @unicef, @feedingamerica, @goonj, @doctorswithoutborders, @nokidhungry, @give_india, @sagaftra, #IAHV, @friends_of_aseema, dan #PMCares Fund," tulis Pryanka Chopra.

Sejumlah artis Bollywood turut memberikan dukungan mereka antara lain Vicky Kaushal, Sara Ali Khan, Alia Bhatt, Akhsay Kumar, Katrina Kaif, Varun Dhawan, Anushka Sharma, Virat Kohli, dan Kartik Aaryan.

Hingga Rabu (1/3) pukul 11.35 WIB, situs data Coronavirus Covid-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) menunjukkan total ada 859.556 kasus terkonfirmasi. Angka kematian mencapai 42.332 dan total kesembuhan mencapai 178.300. (OL-1)