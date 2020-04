16 Pemain NBA Ikut Turnamen Gim NBA 2K

PENGGEMAR NBA yang kehilangan aksi para pemain pujaan mereka akibat dihentikannya kompetisi gara-gara pandemi Covid-19 akan bisa sedikit tersenyum. Pasalnya, akan digelar turnamen gim NBA 2K antara para pemain NBA mulai Jumat (3/4).

Kevin Durant yang dipastikan absen sepanjang musim ini karena cedera Achulles tendon akan menjadi salah satu dari 16 pemain NBA yang akan ambil bagian dalam turnamen virtual itu.

NBA, Asosiasi Pemain NBA (NBPA), dan produsen gim 2K mengumumkan bahwa turnamen itu akan disiarkan di stasiun televisi ESPN selama 10 hari.

Baca juga: Handuk Kobe Bryant Laku Rp541 Juta

"Pemenangnya akan dinobatkan sebagai jawara NBA 2K20 dan berhak memilih yayasan amal yang akan menerima donasi sebesar US$100 ribu dari 2K, NBA, dan NBPA dalam upaya memerangi virus korona," ujar NBA dalam keterangan resmi.

Bintang muda Atlanta Hawks Trae Young merupakan unggulan kedua dalam turnamen yang juga diikuti Hassan Whiteside (Portland Trail Blazers), Donovan Mitchell (Utah Jazz), dan rookie asal Jepang Rui Hachimura (Washington Wizards).

Daftar unggulan ditentukan oleh rating pemain di NBA 2K. Durant yang memiliki rating 96 menjadi unggulan teratas.

Setelah babak sistem gugur di putaran pertama dan kedua, laga semifinal dan final akan memainkan sistem best of three.

NBA menghentikan kompetisi pada 11 Maret setelah pemain Utah Jazz Rudy Gobert dinyatakan positif Covid-19. (AFP/OL-1)