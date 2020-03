Masih Jalani Perawatan, Begini Kondisi Terkini Budi Karya Sumadi

PAK-MENHUB. Alhamdulillah.. #Repost from @andreopa (@repost_media_app) Pak Menhub @budikaryas berangsur pulih. Mari tetap berdoa untuk kesembuhan Pak Menteri pekerja keras ini. Speed recovery Chief. Aminnn. . #doa #untuk #budikaryasumadi #lawancovid19 #amin

A post shared by hanifdhakiri (@hanifdhakiri) on Mar 30, 2020 at 11:02pm PDT