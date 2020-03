Kapal Rumah Sakit Tiba di New York

SEBUAH kapal militer rumah sakit tiba di New York, Senin (30/3), saat kota yang menjadi episenter virus korona di Amerika Serikat (AS) itu bersiap menghadapi puncak pandemi Covid-19.

Kapal USNS Comfort yang berkapasitas 1.000 tempat tidur itu berlabuh di Pelabuhan Manhattan saat semakin banyak negara bagian di AS memberlakukan aturan kerja dari rumah.

Kapal yang juga memiliki puluhan kamar operasi itu disambut meriah setelah melakukan perjalanan dari Norfolk, Virginia, Sabtu (28/3).

Kapal itu tiba di New York saat Virginia, Maryland, dan Washington menjadi negara bagian AS selanjutnya yang membatasi pergerakan warganya. Itu berarti tiga perempat warga AS kini berada di bawah berbagai fase lockdown.

New York tengah berusaha meningkatkan kapasitas rumah sakit mereka saat bersiap menghadapi puncak wabah virus korona.

"Kita telah bekejar-kejaran sejak hari pertama," ujar Gubernur New York Andrew Cuomo.

"Jangan hanya bertempur untuk hari ini. Buat rencana untuk dua pekan, tiga pekan, dan empat pekan ke depan saat kita menghadapai masa puncaknya dan pastikan kita bisa menang," imbuhnya.

USNS Comfort akan merawat warga New York yang membutuhkan perawatan intensif namun tidak terkait Covid-19. Hal itu untuk mengurangi beban rumah sakit di New York yang tengah kewalahan menghadapi virus korona.

AS saat ini membukukan angka kasus virus korona terbesar di dunia dengan lebih dari 160 ribu kasus.

Virus itu telah menewaskan 2.950 orang di AS termasuk 1.200 di negara bagian New York. Sebanyak 790 kematian terjadi di New Yoek City, kota terpadat di AS. (AFP/OL-1)