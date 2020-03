Gasnet Dukung Program Work From Home dari Pemerintah

COVID-19 adalah virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu.

Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia), Middle-East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). WHO secara resmi mengumumkan Covid 19 sebagai pandemi (terjadi jika suatu penyakit menular tersebar dengan mudah dari manusia ke manusia di berbagai tempat di seluruh dunia).



Dengan adanya edaran dari Pemerintah terkait dengan konsep work from home (WFH), guna untuk menjaga keselamatan bersama agar tidak semakin bertambahnya korban dari virus Covid-19, GASNET --melalui Produk Gasplay-- memberikan layanan Free Upgrade Bandwidth Internet untuk semua pelanggan Gasplay dengan kecepatan up to 50 Mbps selama 30 hari.



Adapun program ini merupakan salah satu bentuk dukungan GASNET untuk membantu pemerintah dan agar pelanggan GASNET terutama di segmen retail atau pelanggan Gasplay agar tetap produktif dalam menjalankan aktifitas selama work from home (WFH) ini berlangsung .



Gasnet merupakan anak perusahaan PT PGAS Telekomunikasi Nusantara yang bisnis utamanya sebagai penyedia solusi teknologi berbasis internet dengan kecepatan dan kehandalan layanan yang terpercaya di Indonesia.

Adapun kelebihan layanan Gasnet adalah koneksi cepat dan handal. Secara layanan, Gasnet menggaransi bahwa rasio traffic internet dijaga agar tidak terlalu besar pembagiannya, sehingga pelanggan dapat menikmati experience yang berbeda ketika berselancar, terutama pada jam-jam yang sibuk. (RO/OL-10)