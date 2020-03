Pesan Mira Lesmana di Hari Film

Produser Miles Film, Mira Lesmana, mengatakan akibat pandemi virus korona covid-19, pihaknya telah menunda dua produksi film. Namun persiapan film tetap dilanjutkan melalui sarana online.

"Kami telah menunda dua produksi film sejak adanya imbauan pemerintah untuk bekerja dari rumah. Persiapan kami lakukan secara online, melalui zoom, google hangouts, skype," ujar Mira Lesmana, dikutip melalui video pada akun Twitter @medcom_id, Senin (30/3).

Hal itu terus mereka lakukan agar apabila masa-masa pandemi ini berakhir, kru mereka bisa langsung kembali bekerja.

"So please stay at home, stay safe," tutup Mira.

Tak lupa dia juga mengucapkan selamat hari film nasional kepada khalayak penonton.

Sebelumnya, Visinema Pictures juga mengumumkan penundaan penayangan perdana film terbarunya, Generasi 90-an: Melankolia, lantaran meluasnya pandemi ini di Tanah Air. (M-2)