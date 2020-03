Jenderal Gembong Narkoba dari Venezuela Diserahkan ke AS

SEORANG purnawirawan jenderal asal Venezuela telah menyerahkan diri ke otoritas Kolombia. Namun jenderal yang dituduh sebagai bandar narkoba dan diburu pemerintah Amerika Serikat (AS) tersebut akhirnya dideportasi oleh Kolombia untuk diserahkan ke otoritas AS. Laporan tersebut disampaikan media setempat, Sabtu (28/3).

Pensiunan jenderal yang bernama Cliver Alcala menyerahkan diri kepada otoritas Kolombia pada Jumat (27/3) waktu setempat. Surat kabar El Tiempo de Bogota memberitakan bahwa Alcala diserahkan kepada pemerintah AS.

Pada Kamis (26/3), pihak Washington menuduh Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan beberapa pejabat serta mantan pejabat pemerintah Venezuela terlibat ‘terorisme-narkotik’. Pemerintahan AS menawarkan hadiah US$15 juta bagi memberi informasi para pejabat dan mantan pejabat Venezuela.

Departemen Kehakiman AS telah menawarkan hadiah US$10 juta bagi yang menangkap Alcala. Alcala telah tinggal selama dua tahun di Barranquilla, wilayah utara Kolombia.

Alcala diterbangkan ke New York, AS, dengan sebuah pesawat yang telah mendapat izin khusus dari pemerintah Kolombia yang tengah menerapkan lockdown. Presiden Kolombia Ivan Duque telah mengambil kebijakan lockdown di negaranya untuk mencegah penyebaran virus korona.

Mantan kepala keamanan Venezuela Ivan Simonovis yang tinggal di AS selama 15 tahun dan melarikan diri dari Venezuela mengatakan bahwa dirinya telah mendapat kabar bahwa Alcala dalam perjalanan menuju New York, AS.

“Keluarga, saya ucapkan selama tinggal untuk sementara. Saa sedang menghadapi tanggung jawab untuk tindakan saya demi kebenaran,” kata Alcala, 58, dalam pesan yang ditayangkan video di akun Instagram-nya, Jumat (27/3). (AFP/OL-09)