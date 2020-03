Ada Covid-19, Perusahaan Ini Percepat Bagi Bonus Karyawan Rp318 M

President Director & CEO Indosat Ooredoo, Ahmad Al-Neama, kembali mengucapkan terima kasih sekaligus memberikan semangat kepada karyawannya yang telah mendukung perusahaan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan di tengah makin merebaknya wabah virus corona.

Manajemen Indosat juga mengumumkan segera memberikan bonus tahunan lebih awal sebesar total Rp318 miliar kepada seluruh karyawan, yang dapat digunakan untuk kesejahteraan karyawan dan keperluan kesehatan selama berlangsungnya krisis saat ini.

Ucapan terima kasih sekaligus penyemangat tersebut terungkap dalam acara temu karyawan dengan CEO Ahmad Al-Neama dengan seluruh karyawan Indosat bertajuk, CEO Message : “We Are Together to Halt Covid-19, #StayHomeStayConnected”.

Dalam status akun media sosial salah satu pegawai Indosat di Jakarta, Sabtu mengatakan virtual meeting tersebut digelar pada Jumat (27/3), yang intinya manajemen Indosat Ooredoo mengapresiasi kerja keras seluruh karyawan dan mengajak semuanya berpikir lebih besar dan bertindak lebih cepat pada 2020.

Dalam memonya, Presiden Director & CEO Indosat Ooredoo Ahmad Al-Neama mengatakan bahwa manajemen terus memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan semua karyawan dan layanan kepada pelanggan adalah yang utama. "Sahabat Indosat Ooredoo adalah prioritas utama".

“Terima kasih atas segala upaya kreatif dan kolaboratif serta dukungan karyawan kepada perusahaan dan pelanggan selama krisis berlangsung akibat semakin menyebarnya virus corona. Saat-saat seperti ini, bisa mengingatkan bahwa masing-masing dari kita memiliki sesuatu untuk berkontribusi dan pentingnya untuk bersatu sebagai masyarakat,” tulisnya.

“Kami berkomitmen melakukan apa pun yang mungkin dilakukan untuk kesejahteraan semua karyawan, saya ingin Anda semua harus tetap semangat," kata Neama.

Sebagai penyedia layanan penting, pihaknya menyadari bahwa harus selalu hadir dan ada untuk menjaga pelanggan tetap dapat terhubung untuk berkomunikasi.

"Sementara kita bekerja dari jarak jauh, kita tetap terhubung untuk melayani pelanggan,” ujarnya.

Sementara itu, SVP Corporate Communication Indosat Ooredoo Turina Farouk saat dikonfirmasi membenarkan adanya temu karyawan dengan manajemen tersebut.

“Benar ada pertemuan virtual dengan sejumlah karyawan dan termasuk CEO Message yang disampaikan manajemen. Betul akan ada pemberian bonus," ujar Turina. (Ant/E-1)