Novel Remaja Karya Lexie Xu Dijadikan Drama Serial ‘Omen’

PENGGEMAR serial drama di Tanah Air cukup besar terutama di kalangan perempuan. Tidak mengherankan, jika drama yang kerap membuat penasaran penonton kerap ditayangkan di layar kaca.

Layanan tayangan streaming juga berusaha memenuhi dahaga para penggemar drama dengan sajian serial drma. Vidio, salah satu tayangan streaming di Indonesia, kembali memberikan serial drama orisinal bergenre misteri serial yang berjudul ‘Omen’.

Dengan terhubung langsung dengan 21 televisi streaming, sebelumnya Vidio sukses menghadirkan lima original series dan original komedi Girls in the City, Heart, I Love you Baby, OTW, dan Get Married.

Vidio ingin terus menghadirkan konten-konten baru dan berkualitas serta berbagai pilihan hiburan lainnya supaya konsumen dapat menikmatinya dan bikin #BetahdiRumah. Vidio original series ‘Omen’ mengisahkan tentang kehidupan remaja dengan penuh misteri dan telah menayangkan episode pertama sejak Jumat lalu (20/3).

Vidio original series ‘Omen’ mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Erika (Cut Syifa) yang kerap kali dimarahi dan diperlakukan tidak adil oleh Grace (Cut Keke), Ibunya sendiri.

Ini bukan tanpa alasan, perkelahian antara Erika dan saudari kembarnya-Eliza yang menyebabkan sang Ayah meninggal dunia menjadi pemicu utama amarah tersebut. Rasa cemburu terhadap Eliza dan emosi ibunya yang tak terkendali, membuat Erika tumbuh menjadi pribadi yang penuh benci. Tetapi, hal tersebut tidak hanya dirasakan Erika saja.

Walaupun mendapatkan perhatian lebih baik dari Erika oleh sang Ibu, Eliza tidak bisa mendapatkannya dari Ferly (Ciccio Manassero), seniornya di sekolah yang justru menaruh hati pada Erika. Eliza merasa Erika selalu menjadi penghalang semua kebahagiaannya.

Serail drama ‘Omen’ disutradarai oleh Arie Azis berdasarkan naskah arahan dan skenario oleh Hilman Hariwijaya, diadaptasi dari sebuah novel best-seller karya Lexie Xu yang dirilis pada tahun 2012 silam.Serial drama ‘Omen’ akan menghadirkan 12 episode yang akan tayang setiap hari Jumat dengan durasi 40 menit di setiap episodenya dalam layanan Vidio Premier.

Untuk episode selanjutnya, Vidio Original Series ‘Omen’ dapat disaksikan secara gratis pada Jumat (27/3) hanya di aplikasi Vidio.

Tina Arwin selaku Vice President Content Vidio menyampaikan, “Perilisan Vidio original series ‘Omen’ merupakan salah satu bentuk komitmen Vidio untuk terus menghadirkan konten-konten entertainment yang bermutu selama setahun ke depan.”

“Serial terbaru yang diluncurkan pada Jumat, 20 Maret 2020 ini memiliki konflik dan cerita yang relevan serta didukung oleh para pemain-pemain karakter remaja muda yang berbakat. Vidio original series ‘Omen’ akan menjadi drama orisinal pertama yang memiliki genre thriller yang dapat menjadi alternatif hiburan lainnya agar #BetahdiRumah,” papar Tina. (RO/OL-09)