Daniel Craig tidak Berencana Wariskan Harta untuk Anak-Anaknya

AKTOR Daniel Craig menghabiskan lebih dari separuh dekade memerankan James Bond. Sekuelnya yang diantisipasi dunia tahun ini harus ditunda perilisannya hingga November karena pandemi Covid-19 yang kini merebak.

Tentunya film ini diharapkan menghasilkan keuntungan lebih. Berbicara soal harta kekayaan yang dihasilkan, dia mengatakan enggan mewariskan hasil keringatnya sebagai James Bond untuk kedua putrinya.

Independent menuliskan, harta Daniel Craig mencapai US$125 juta atau setara Rp2,04 triliun. Hal itu dikatakan dalam satu dari sekian wawancara yang dilakukan jelang tanggal rilis.

"Saya tidak ingin meninggalkan banyak harta untuk generasi berikutnya. Saya pikir, warisan itu sangat tidak menyenangkan. Filosofi saya adalah menyingkirannya atau memberikannya sebelum Anda pergi," kata aktor berusia 52 tahun itu.

Aktor Daniel Craig memiliki seorang putri bernama Ella, 28, anak dari pernikahan pertama dengan aktris Fiona Loudon. Craig kemudian dikaruniai seorang putri berusia 2 tahun dari Rachel Weisz.

Daniel Craig termasuk aktor yang terbuka tentang masa depan finansialnya. Keputusan ini pun tampaknya diambil agar anak-anaknya dapat memiliki karier sendiri tanpa harus berada di bawah bayang-bayang privilese popularitas sang ayah.

Peran Daniel Craig sebagai Agen 007 bakal tamat pada film ke-25, No Time to Die, di bawah arahan sutradara Cary Joji Fukunaga. Tahun lalu, Daniel Craig membintangi film detektif box office Knives Out arahan sutradara Rian Johnson.

Setelah Bond, tampaknya Daniel Craig siap melekatkan diri pada tokoh Benoit Blanc. Sekuelnya tengah dikerjakan dan masih akan menampilkan Daniel Craig sebagai detektif. (OL-1)