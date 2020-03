Pemain Everton Bacakan Dongeng Selama Masa Karantina

EVERTON meluncurkan serial video yang menampilkan para pemainnya berperan menjadi pendongeng untuk menghibur para penggemar klub Liga Primer Inggris itu selama masa swakarantina pencegahan persebaran virus korona (Covid-19).

Bek asal Prancis Lucas Digne mendapat giliran pertama dalam seri mendongeng tersebut dengan membacakan cerita anak "The Tiger Who Came to Tea" karya Judith Kerr dan disiarkan melalui akun YouTube Everton pada Jumat (27/3) pukul 19.00 waktu setempat (Sabtu WIB).

"The Tiger Who Came to Tea" merupakan buku cerita anak terbitan 1968 yang bercerita tentang gadis kecil Sophie dan ibunya didatangi seekor harimau ketika tengah bersantai meminum teh pada sore hari.

Kegiatan mendongeng itu menjadi bagian dari kampanye Blue Family yang digelar Everton selama masa swakarantina pandemi Covid-19. Sebelumnya, manajer Carlo Ancelotti dan bek Mason Holgate juga sempat menelepon suporter Everton untuk menyemangati mereka di tengah masa swakarantina.

Baca juga: Pelatih Newcastle Usulkan Laga Digelar Setiap Hari

Selain mendongeng, kampanye Blue Family yang diluncurkan Everton juga menyalurkan donasi 50 ribu pound sterling (sekitar Rp1 miliar) untuk membantu banyak kebutuhan masyarakat sekitar Liverpool selama masa swakarantina.

Kampanye Blue Family itu juga membuka kesempatan bagi para suporter Everton di seluruh dunia untuk ikut berdonasi melalui laman resmi klub tersebut.

Liga Primer Inggris, saat ini, masih ditangguhkan dan pihak pengelola liga serta FA berencana tetap melanjutkan musim 2019/20 hingga rampung, setidaknya setelah 30 April nanti bergantung kondisi pandemi Covid-19. (OL-1)