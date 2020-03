Platform Digital Dukung Program Physical Distancing Pemerintah

MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyampaikan dukungan dari industri digital dalam membantu pemerintah mengatasi permasalahan-permasalahan pandemi Covid-19.

"Kita ingin sampaikan dalam konferensi pers ini tentang bagaimana industri digital membantu pemerintah mengatasi permasalahan-permasalahan pandemi Covid-19 Kementerian Kominfo mengajak kita semua untuk bersatu dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 di Indonesia, karena peran setiap orang penting untuk mencegah penyebaran virus yang lebih luas," ujar Menteri Johnny dalam Konferensi Pers Online mengenai 'Dukungan Platform Digital Memudahkan Proses Social Distancing: Bekerja, Belajar dan Beribadah di Rumah' di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (23/03).

Menteri Kominfo mengapresiasi platform digital di Indonesia yang telah memberikan dukungan pada pelaksanaan gerakan jaga jarak atau physical distancing sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mencegah penyebaran lebih lanjut pandemi Covid-19.

"Platform digital baik decacorn maupun unicorn di antaranya Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Halodoc, dan Ruangguru telah memberikan fasilitas dan dukungan dalam gerakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan berdoa atau beribadah di rumah sesuai dengan bidang layanannya masing-masing," katanya.

Menteri Johnny mengimbau agar masyarakat memanfaatkan layanan yang disediakan platform digital tersebut secara maksimal. "Kami mendorong kegiatan belanja dari rumah, konsultasi dari rumah, dan belajar dari rumah. Pemerintah juga mengimbau agar harga barang dan jasa di platformnya tidak ada kenaikan yang tidak terkendali," jelasnya.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga mengapresiasi upaya platform digital dalam bentuk corporate social responsibilty (CSR). "Untuk membantu penggalangan dana, pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD) dan beragam donasi lain untuk mendukung upaya pemerintah melawan Covid-19," urai Menteri Kominfo.

Menteri Kominfo mengadakan konferensi pers secara online bersama Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan; Chief of Public Policy and Goverment Relation Gojek Sintho Nugroho; Co-founder and Vice-Chairman Tokopedia Leontinus A. Edison; CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin; CEO Halodoc Jonathan Sudharta; Co-Founder/Chief of Product and Partnership Ruangguru Iman Usman; serta Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno.

"Gojek dan Halodoc yang telah memberikan dukungan fasilitas untuk pemantauan dan pengecekan kesehatan dari rumah. Bukalapak, Tokopedia, serta Gojek dan Grab yang membuka peluang untuk bekerja dari rumah. Serta Ruangguru yang memfasilitasi proses belajar dari rumah," ungkap Menteri Johnny. (Kominfo.go.id/OL-10