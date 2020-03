BI: Nilai Tukar Rupiah Berangsur Membaik

BANK Indonesia (BI) menekankan nilai tukar rupiah berangsur membaik setelah sempat tertekan. Nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp 16.250 per dolar Amerika Serikat (AS).

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan sejak Selasa (24/3) lalu, nilai tukar rupiah cenderung menguat dan bergerak stabil.

"Sejak Selasa mekanisme pasar berlangsung secara baik. Bid dan offer itu berlangsung dan membentuk pembentukan nilai tukar rupiah yang baik. Sekarang, nilai tukar rupiah diperdagangkan sekitar Rp 16.250 per dolar AS,” ujar Perry dalam telekonferensi, Kamis (26/3).

Lebih lanjut, Perry menyebut penguatan nilai tukar rupiah sekaligus mencerminkan kekhawatiran global mulai mereda. Dia juga berterima kasih kepada pelaku pasar yang berkontribusi terhadap penguatan rupiah.

"Yang paling penting, kami terima kasih kepada pelaku pasar. Baik bank maupun non bank, juga eksportir dan juga investor global. Bahwa mekanisme pasar itu berlangsung sangat baik. Tentu saja mengurangi tekanan di nilai tukar rupiah," papar Perry.

Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) per Kamis (26/3), nilai tukar rupiah menguat menjadi Rp 16.328 per dolar AS. Sebelumnya, nilai tukar rupiah tercatat Rp 16.486 per dolar AS pada perdagangan Selasa (24/3). Sementara itu, data Bloomberg menunjukkan nilai tukar rupiah pada Kamis (26/3) ini berkisar Rp 16.205-16.349 per dolar AS.(OL-11)