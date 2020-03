Paduan Resep Solo-Sragen, Soto Kuali Temanggung Berjaya

SOTO Kuali,. seperti namanya, kuah soto ini dipanaskan dalam wadah kuali yang terbuat dari tanah liat. Berbeda dengan soto lain yang dipanaskan wadah panci, soto kuali memiliki citarasa dan aroma yang berbeda, sehingga lebih menggugah selera.

Soto kuali 'Armasta' merupakan yang terlama ada di Temanggung, Jawa Tengah. Tepat pada Januari 2020 lalu Soto Armasta berusia 10 tahun. Lokasinya di Jalan Dewi Sartika, Kowangan. Soto kuali Armasta dikelola oleh Yudi

Sumanto,50, warga Temanggung atau biasa dikenal dengan sebutan Pak Manto.

Dulunya pak Manto bekerja sebagai buruh di gudang tembakau daerah Temanggung. Kala itu penghasilannya hanya didapat tiap kali musim panen tembakau. Ide berdagang soto kuali didapat dari pengalaman mampir ke warung

soto kuali di daerah Sragen dan Solo saat ia bepergian ke daerah Jawa Timur untuk menjenguk anaknya yang sekolah di Pondok Pesantren Gontor.

"Tiap sebulan sekali saya pasti menengok anak saya yang belajar di Gontor. Tiap kali ke sana, saya pasti mampir untuk makan soto kuali di daerah Solo atau yang di Sragen,"kenang Pak Manto, Kamis (26/3).

Lidah Pak Manto mulai bisa membedakan karakter soto kuali dari daerah Solo dan Sragen. Menurutnya, secara cita rasa, soto di Solo lebih memenuhi seleranya. Hanya saja warung di Solo mematok harga lebih mahal untuk soto

kuali. Berbeda dengan soto di Sragen yang harganya relatif lebih miring dan terjangkau oleh kantong Pak Manto.

"Saya terpikir untuk mengembangkan bisnis soto kuali di Temanggung. Bumbu dan resepnya saya belajar dari Solo, lalu saya jual dengan harga miring seperti di Sragen,"ujar Pak Manto.

10 tahun lalu, bermodalkan Rp4,5 juta ia menyewa kios dan membuat warung bambu untuk berdagang soto kuali. Pekerjanya ia rekrut dari anak-anak yang belajar di pondok pesantren dan rekannya dalam kelompok pengajian sekitar

Temanggung.

"Adapun nama Armasta saya ambil dari nama kelompok pengajian yakni Ardi Rahmat Semesta (Armasta) yang bermakna memberi manfaat buat orang banyak,"ungkap dia.

Ketika itu Pak Manto menjual soto kuali dengan harga Rp1.500 per mangkuk kecil. Saat ini ia telah menaikan harga jual menjadi Rp5000 per mangkuk ukuran kecil dan Rp7000 per mangkuk ukuran besar. Ia melengkapi soto kuali dengan tempe goreng khas Armasta yang dipotong tipis dan digoreng garing menyerupai tempe keripik dari daerah Purwokerto.

Soto kuali Armasta dimasak menggunakan 20 jenis bumbu rempah dan daging sapi berkualitas bagus. Juga sudah dilengkapi nasi dan sayuran pelengkap seperti irisan daun bawang dan tauge. Biasanya soto kuali dipadukan dengan

sedikit kecap manis dan sambal ditemani sajian teh hangat.

Sejak pertama berdiri hingga sekarang, aoto kuali Armasta tidak pernah sepi pembeli. Pak Manto biasa melayani rata-rata 200 an mangkuk soto per hari. Untuk omzet yang didapatnya mencapai Rp1 juta per hari. Jika ada acara dan keramaian di Temanggung, Armasta bisa menjual lebih dari 400 mangkuk soto per hari. Pembelian di soto kuali dilayani oleh lima orang pekerja.

"Saat ini kami sudah memasarkan soto kuali secara waralaba. Sudah ada tiga cabang di Temanggung dan Magelang. Mau buka satu cabang lagi di Kranggan tapi masih terkendala ada pandemi Covid-19,"katanya.

Pak Manto amat terbuka dengan pebisnis lain yang akan bergabung dengannya menjual soto kuali secara waralaba. Untuk sistem ini, pebisnis pemula hanya tinggal menyiapkan tempat dan membayar Rp 3 juta. Kemudian Pak Manto akan memberikan satu angkringan dan bahan soto untuk 50 mangkuk bagi penjual pemula. (OL-13)

Baca Juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Kasus DBD juga Terus Melonjak

Baca Juga: Dicari, 4000 Relawan Tenaga Medis Hadapi Korona