Lawan Covid-19, Senat AS Loloskan Paket Stimulus US$ 2 Triliun

SENAT Amerika Serikat (AS) meloloskan paket bantuan ekonomi terbesar di Negeri Paman Sam pada Rabu (25/3) malam waktu setempat. Paket stimulus senilai US$ 2 triliun dialokasikan untuk membantu warga AS, kebutuhan peralatan medis, hingga menyelamatkan ekonomi domestik di tengah pandemi virus korona (Covid-19).

Paket stimulus lolos di meja Senat AS dengan suara bulat 96-0, setelah negosiasi dan perdebatan sengit berlangsung selama beberapa hari. Jumlah korban tewas akibat Covid-19 di AS melonjak hingga 1.000 orang. Adapun jumlah kasus positif virus korona tercatat 68.000 orang.

"Mari kita beri tahu mereka malam ini bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Mereka tidak benar-benar sendirian. Negara, Senat dan pemerintah ada di sini untuk mereka di saat yang sangat dibutuhkan," ujar ketua Senat AS dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, sebelum pemungutan suara.

Baca juga: WHO: AS Berpotensi Jadi Pusat Pandemi Covid-19

Selanjutnya, pembahasan paket bantuan diserahkan ke tangan DPR AS. Paket tersebut diharapkan lolos dalam pemungutan suara di DPR pada Jumat (27/3) mendatang. Jika lolos, Presiden AS, Donald Trump, akan menandatangani paket stimulus terebut.

Paket bantuan itu menyediakan dana tunai langsung kepada jutaan keluarga AS sebesar US$ 3.400. Selain itu, terdapat anggaran sekitar US$ 500 miliar dalam bentuk hibah dan pinjaman untuk usaha kecil dan sektor industri utama, termasuk anggaran US$ 50 miliar untuk maskapai penerbangan dan karyawan.

Anggaran sebesar US$ 100 miliar juga dialokasikan untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan, yang sangat membutuhkan peralatan medis. Paket stimulus secara dramatis turut memperluas tunjangan untuk pengangguran, serta membantu pekerja yang sakit akibat Covid-19, atau diberhentikan selama krisis.(AFP/OL-11)