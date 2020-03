Harga Bahan Pangan di Klaten Stabil

HARGA bahan pangan di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah, stabil di tengah kondisi penyebaran Covid-19. Sementara itu, ketersediaan maupun pasokan bahan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat tetap lancar dan

aman.

Pantauan di Pasar Gede Klaten, harga beras prima jenis IR-64 Rp10.500 dan medium IR-64 Rp10.000 per kilogram (kg), gula pasir kristal putih medium Rp17.000 per kg, minyak goreng curah Rp11.000 dan kemasan Rp13.000 per kg.

Harga daging sapi kualitas I Rp120.000 per kg, kualitas II Rp100.000 per kg, daging ayam Rp32.000 per kg, telur ayam ras Rp24.500 per kg, ikan asin teri Rp30.000 per kg, garam beryodium bata Rp2.000 per biji dan garam halus Rp20.000 per kg.

Tepung terigu kualitas tinggi Rp9.000, kualitas sedang Rp8.000, dan kualitas rendah Rp7.000 per kg, bawang merah Rp35.000 dan bawang putih Rp45.000 per kg, cabai merah besar Rp35.000, cabai keriting Rp30.000, dan rawit Rp45.000 per kg.

Salah satu pedagang sayur di Pasar Gede Klaten, Ngatmi, 46, Rabu (25/3), mengatakan bahwa harga sayur di pasar tradisional pekan ini masih stabil, bahkan tidak terpengaruh dengan perkembangan penyebaran virus korona.

"Sementara, tidak ada kenaikan harga. Suasa perdagangan di pasar pun masih tetap ramai, seperti sebelum terjadi penyebaran virus korona. Lihat saja, pelanggan juga masih banyak yang datang untuk berbelanja di

pasar ini," jelasnya.

Senada dikemukakan Karjo, 58, jagal/pedagang daging sapi di Pasar Gede Klaten. Menurutnya, harga daging stabil Rp120.000 per kg. Bahkan, cenderung turun karena pembeli berkurang di tengah merebaknya kasus virus korona saat ini.

"Harga daging sapi relatif stabil sejak perayaan Natal dan Tahun Baru 2020. Nah, menjelang bulan Ramadan 1441 H harga bisa naik, apalagi nanti menjelang Idul Fitri," katanya saat ditemui di kios pasar tradisional tersebut.

Kepala Seksi Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Klaten, Dewi Wismaningsih, saat dikonfirmasi membenarkan, bahwa harga bahan pangan stabil di Klaten, kecuali gula pasir yang naik sekarang menjadi Rp17.00 per kg.

"Berdasarkan hasil monitoring yang kami lakukan di pasar tradisional, harga bahan pokok pangan stabil di tengah situasi pasar yang kini dihantui penyebaran virus korona saat ini. Pasokan maupun stok juga aman," pungkasnya. (OL-13)