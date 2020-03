Tujuh Siswa Indonesia Raih Outstanding Cambridge Learner Awards.

TUJUH siswa Indonesia meraih penghargaan internasional dengan membawa penghargaan ke Tanah Air berupa Outstanding Cambridge Learner Awards.

Tiga siswa sukses meraih penghargaan Top in World, dua siswa mendapatkan penghargaan Top in Country, satuu siswa mendapatkan penghargaan Top in Indonesia, dan satu siswa mendapatkan penghargaan High Achievement yang merupakan penghargaan paling bergengsi yang diberikan Cambridge Assessment International Education (Cambridge International) di Jakarta, Rabu (25/3).

Tujuh siswa tersebut berasal dari Sampoerna Academy yang bertujuan untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman, penuh kepedulian, dan kolaboratif dengan pembelajaran berkualitas tinggi untuk memenuhi ekspektasi global akan prestasi belajar dan pengembangan karakter.

Untuk mendapat penghargaan tersebut tak mudah. Para peserta harus melalui proses seleksi yang sangat ketat dan hanya siswa yang memiliki nilai di atas rata-rata yang bisa mendapatkannya.

Siswa dari Sampoerna Academy yang terdiri dari Carys Yap, Lindsey Venecia Lee, Celine, Ivanka Chia Min Ling, dan Steven Gill menerima penghargaan dalam mata pelajaran matematika, akuntansi, dan sastra Inggris dalam ujian Cambridge pada Juni 2019.

Sementara itu, Sheryn Lim dan Howard Tangkulung mendapatkan penghargaan Outstanding Cambridge Learner Awards untuk mata pelajaran matematika dan akuntansi dalam ujian Cambridge pada November 2019.

Kunci kesuskesan karena Sampoerna Academy mendorong siswanya untuk mempelajari mata pelajaran melalui integrasi lima sudut pandang STEAM atau Science, Technology, Engineering, Arts dan Mathematics.

Dengan kurikulum yang disesuaikan dan metode pembelajaran STEAM, diharapkan mampu mendorong murid-murid Sampoerna Academy dalam mengembangkan keterampilan denga 5C (critical thinking, collaboration, communication, creativity, and character).

Hugo Liz De Castro, Kepala Sekolah, Sampoerna Academy Medan, menjelaskan “Ini merupakan kelima kalinya siswa-siswi Sampoerna Academy Medan menerima penghargaan Outstanding Cambridge Learner Awards.”

“Keberhasilan ini merupakan bukti nyata dari komitmen kami melalui metode pembelajaran STEAM yang selalu kami terapkan dalam setiap mata pelajaran, didukung oleh tenaga pengajar lokal dan luar negeri yang berpengalaman dan bersertifikasi serta fasilitas yang mumpuni,” jelasnuya.

“Penghargaan ini juga tidak lepas dari kegigihan belajar para siswa serta dukungan dari para orang tua murid,” tambah Hugo.

Kategori Top in World merupakan salah satu kategori penghargaan paling bergengsi, karena hanya diberikan pada siswa yang mendapatkan nilai tertinggi pada satu mata pelajaran di antara siswa lain dari seluruh dunia.

Dalam sambutannnya, Ben Schmidt, Regional Director of Southeast Asia and Pacific, Cambridge Assesment International Education, turut mengucapkan,"Selamat atas penghargaan Outstanding Cambridge Learner Awards yang diraih Sampoerna Academy melalui 7 murid-muridnya.”

“Kami berharap penghargaan ini tidak hanya menjadi motivasi yang memberikan semangat kepada para siswa atas pencapaian mereka, namun juga bagi para pendidik yang terus menerapkan pendidikan dengan kurikulum yang disesuaikan di setiap jenjang pendidikan dari prasekolah hingga SMA,” tuturnya. (RO/OL-09)