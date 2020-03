Harga Pangan Naik, Pembeli Berharap Operasi Pasar

HARGA kebutuhan pokok di Danga, Mbay, Kabupaten Nagekeo, NTT, seperti gula pasir, minyak goreng dan bawang putih dalam dua pekan terakhir naik.

Harga minyak goreng satu dos berisi 4 jerigen berukuran 5 liter dijual dengan harga Rp300 ribu dari sebelumnya harga Rp265 ribu. Kondisi ini membuat para pedagang harus menjual minyak goreng dalam kemasan ukuran 5 liter dengan harga Rp80 ribu dari sebelumnya Rp70 ribu.

Sedangkan harga gula pasir satu karung ukuran 50 kilo gram dijual dengan harga Rp840 ribu sehingga harga per kilo gram naik pada kisaran harga Rp18 ribu-Rp20 ribu per kg dari sebelumnya Rp15 ribu.

"Kami pedagang kecil tidak bisa apa-apa, kaena pedagang besar sudah memberikan harga seperti itu. Setiap saat harga bisa berubah," kata Petrus, pedagang sembako di Danga, Selasa (24/3).

Selain minyak dan gula, harga bawang putih juga naik dari Rp35 ribu per kg menjadi Rp60 ribu per kg sejak Januari lalu. Para pedagang kecil dan pengecer juga mengeluh karena harga di pedagang besar tingkat grosir naik drastis. Sedangkan harga bawang merah naik dari Rp25 ribu per kg menjadi Rp35 ribu per kg.

baca juga: Persediaan Beras di Daerah Cukup

"Ini sejak virus korona itu harga bawang naik. Minggu lalu ada sebagian yang jual Rp80 ribu per kg. Sekarang sudah turun, ada yang jual Rp50-Rp60 ribu per kg karena kami ambil satu karung yang isi 15-20 kg harga Rp800 ribu," keluh Halima pedagang eceran.

Para pembeli berharap agar diadakan operasi pasar sehingga harga komoditas dan bisa dikendalikan dan stok mencukupi. (OL-3)