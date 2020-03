Peninsula, Kembalinya Jung Suk Melawan Zombie

BAGI para pecinta film Train to Busan, bersiap-siaplah melihat sekuelnya, yang diberi judul Peninsula. Sukses film Train to Busan ini menyebabkan produser film Korea menciptakan sekuel kedua diberi judul Peninsula dengan arahan sutrada film aksi blockbuster Yeon Sang Ho. Kisahnya masih sama, sosok Jung Suk yang selamat dari peperangan melawan zombie dalam film Train to Busan, kini harus berhadapan dengan pasukan zombie lainnya di Peninsula. Kang Dong Won dipercaya memerankan sosok Jung Suk.

baca juga: Daniel Dae Kim Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Film Train to Busan dirilis empat tahun lalu, dan tahun ini hadir sekuelnya Peninsula. Laporan Soompi menyebutkan perbedaan dalam sekuel kedua ini, Jung Suk tampil dengan senjata penuh melawan pasukan zombie. Diharapkan Peninsula bisa sesukses Train to Busan. (OL-3)

''