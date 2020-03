Persediaan Beras di Daerah Cukup

HARGA kebutuhan pokok di berbagai daerah stabil, kecuali harga gula pasir yang hingga kini masih tinggi, bahkan ada daerah yang kehabisan persediaan. Sementara itu, persediaan beras masih aman.

Harga kebutuhan yang masih stabil di anta­­ranya di Sulawesi Selatan (Sulsel). Hanya harga gula pasir di provinsi itu yang melonjak hingga Rp20 ribu per kilogram (kg), dari sebelumnya Rp12.500. Harga kebutuhan lainnya yang masih terkendali, antara lain bawang merah Rp28 ribu per kg, bawang putih Rp26 ribu, beras kua­litas medium Rp12 ribu, dan cabai merah Rp31 ribu per kg.

“Hanya gula pasir yang secara bulanan meng­­alami kenaikan relatif tinggi. Kenaikannya mencapai 14,23%,” kata Kepala Bank Indonesia (BI) Sulsel Bambang Kusmiarso di Makassar, kemarin.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Nege­­ri Dinas Perdagangan Sulsel Aldiana juga meng­­akui kelangkaan gula pasir lantaran perma­sa­­lahan di tingkat produksi. Itu bukan hanya terjadi di Sulsel, melainkan juga di daerah lain.

Sementara itu, Bulog Subdivisi Regional (Subdivre) Malang, Jawa Timur, tidak memiliki persediaan gula. Meski demikian, Kepala Bulog Subdivre Malang Anita Andreani meminta masyarakat tidak khawatir karena dalam waktu dekat Bulog Malang akan ada penugasan pen­­jualan gula.

Sebaliknya, stok beras di Bulog Malang ter­­se­dia sekitar 28 ribu ton. Stok sebanyak itu men­cukupi kebutuhan wilayah Kabupaten dan Kota Malang, Kota Batu, serta Kabupaten dan Kota Pasuruan. Stok beras itu diyakini akan te­rus bertambah mengingat pengadaan beras terus berjalan kendati pelan.

Di Kota Jambi, kelangkaan dan tingginya har­­ga gula pasir juga masih terjadi. Namun, Kepala Bulog Divre Jambi Bakhtiar AS memperkirakan pada pertengahan April mendatang kondisi itu bakal kembali normal, sesuai harga eceran tertinggi (HET) patokan pemerintah, yakni Rp12.500 per kg. Seperti halnya di daerah lain, kecuali gula pasir, persediaan kebutuhan pokok lainnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat empat bulan ke depan.

Di sisi lain, untuk mengantisipasi penimbun­an kebutuhan pokok, Kepolisian Resor Brebes bersama Tim Satgas Pangan Pemerintah Ka­bu­paten Brebes, Jawa Tengah, melakukan in­speksi mendadak ke pasar tradisional. pusat perbelanjaan modern, dan gudang Bulog. (LN/BN/SL/JI/PO/YH/AD/N-1)