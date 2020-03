Jaga Mutu Pendidikan, UT Gandeng Lembaga Internasional

SEBAGAI perguruan tinggi negeri jarak jauh pertama di Indonesia, Universitas Terbuka (UT) menaruh perhatian terhadap penjaminan mutu pendidikan yang diejawantahkan dalam penempatan internal dan external quality audit sebagai program strategis untuk memastikan mutu program pendidikan yang ditawarkan UT terjaga dengan baik.

Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan sebagai upaya untuk mengontrol, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan semua proses kegiatan akademik dan operasional. Monitoring pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh setiap unit kerja di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Kualitas UT.

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia mendorong UT untuk meningkatkan kualitas dalam rangka meningkatkan reputasinya sebagai sebuah perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) terkemuka di Indonesia.

Seperti halnya perguruan tinggi lain, UT, sebagai institusi pendidikan tinggi negeri, telah memastikan semua program studi yang ditawarkan mendapatkan akreditasi dari Badan Nasional Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT).

UT memandang bahwa akreditasi adalah bagian penting dalam proses pembelajaran sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan sekaligus menegaskan bahwa UT telah mengikuti dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat bahwa penyelenggaraan pedidikan di UT telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas manajemen internal di semua unit, baik di pusat maupun di daerah, UT juga menerapkan sistem manajemen mutu versi ISO 9001.

Pengimplementasian ISO merupakan langkah strategis bagi UT untuk memastikan dan menjaga kepercayaan masyarakat bahwa jaminan mutu terhadap layanan pendidikan di UT telah sesuai dengan standar mutu berskala global.

Selanjutnya, sebagai upaya mewujudkan visinya menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkelas dunia, UT secara voluntir juga mengundang the International Council for Open and Distance Education (ICDE) yang berpusat di Norwegia untuk melakukan review kualitas (quality review) secara menyeluruh terhadap semua aspek layanan dan praktik penyelenggaraan pendidikanarak jauh.

Review kualitas yang mulai dilakukan sejak tahun 2005 secara berkala dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa praktik baik yang dijalankan UT telah sesuai dengan kaidah, norma, dan standar praktek baik di perguruan tinggi jarak jauh di seluruh dunia.

Selain itu, review kualitas menjadi sarana bagi UT untuk dapat mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dalam proses perbaikan berkelanjutan. ICDE bukan sebuah lembaga akreditasi, tetapi merupakan sebuah institusi yang memiliki kapasitas untuk melakukan review kualitas terhadap penyelenggaran pendidikan jarak jauh.

Dengan melibatkan akreditasi dari BAN PT, ISO quality assurance agencies, dan quality review dari ICDE, UT Indonesia telah tumbuh berkembang menjadi sebuah PTJJ modern dan menjadi acuan PJJ di Tanah Air dan berperan signifikan dalam pergaulan global. (OL-09)