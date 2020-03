Daniel Dae Kim Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

AKTOR Daniel Dae Kim mengabarkan kondisi terbarunya pascadinyatakan positif terinfeksi virus korona, Kamis (19/3). Dia sudah dinyatakan sembuh.

"Aku sudah diperbolehkan berinteraksi dengan keluargaku lagi seperti sedia kala," kata Kim melalui akun Instagram pribadinya @danieldaekim.

Dia menyebut hal itu karena ia mengonsumsi obat antimalaria hydroxychloroquine dan menjaga pola hidup yang sehat. Namun, Kim menegaskan obat ini harus dikonsumsi sesuai anjuran dokter.

"Ya, ini adalah obat yang disebut Presiden, beberapa hari lalu. Aku percaya obat itu penting dalam penyembuhanku," papar bintang di film Hellboy tersebut.

Kim mengatakan dirinya mulai diperbolehkan keluar dari masa karantina pada Senin (23/3). Rencananya, dia akan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan virus korona di tubuhnya telah benar-benar minggat. Namun hal itu sulit dilakukan mengingat pasokan medis yang minim.

"Ini terus menjadi masalah serius di negara kita yang mencatat kekurangan pasokan medis. Ini membingungkan saya," tandas dia.

Sebelumnya, Kim menyatakan dirinya positif Covid-19 atau virus korona. Bintang film Netflix Always Be My Maybe itu mengatakan tidak mengalami gejala apa pun.

Namun, saat mendarat di Hawaii, dia merasa tenggorokannya gatal serta mengalami gejala seperti sesak, sakit badan, hingga demam. Dia lantas mengarantina diri di Hawaii.

"Agar aman, saya mengarantina diri dalam kamar rumah dan mencoba mengistirahatkan diri," cerita Kim. (OL-1)