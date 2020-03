Meski #DiRumahAja Anda Bisa Kunjungi Museum Dunia Lewat Ini

WABAH covid-19 mengharuskan masyarakat untuk jaga jarak sosial dan membatasi aktivitas luar ruangan. Hal itu bisa jadi membosankan bagi sebagian orang. Jangan kuatir, terdapat beberapa museum dan konser yang bisa dinikmati secara gratis. Beberapa diantaranya:

- The Berlin Philharmonic memberi konser tanpa penonton langsung dan bisa dinikmati secara daring dan gratis di www.digitalconcerthall.com. Pengunjung hanya perlu membukan web tersebut, lalu mendaftar pada laman 'concert'.

"The Digital Concert Hall now free for everyone. The Philharmonie is closed – so we will come to you! Redeem the voucher code BERLINPHIL by 31 March and receive free access to all concerts and films in the Digital Concert Hall," begitu yang tertera dalam lama utama.

Museum dan Galeri

Pinacoteca di Brera - Milano

Pengunjung bisa menikmati koleksi berbasis daring yang jumlahnya mencapai 669, termasuk koleksi utama seperti lukisan karya Andrea Mantegna berjudul Lamentation over the Dead Christ yang dibuat pada 1483.

https://pinacotecabrera.org/

Galleria Degli Uffizi - Firenze

Galeri ini menawarkan kunjungan berbasis daring untuk para penikmat seni. Tur daring juga menyajikan gambar dengan kualitas HD.

"Temukan karya koleksi kami dan sejarahnya. Penjelajahan dengan deskripsi menawan dan gambar HD," begitu visi yang digaungkan galeri tersebut.

https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

Musei Vaticani - Roma

Pengunjung daring ditawarkan menu 5 bahasa yang berbeda. Namun, untuk katalog daring hanya tersedia dalam 2 bahasa yakni bahasa Italia dan Inggris.

http://www.museivaticani.va

Selain tiga museum tersebut, masih ada banyak museum yang bisa dikunjungi secara daring. Jadi berdiam di rumah tidak lagi sebegitu membosankan. Daftar museum itu dikumpulkan oleh tim dari Komunitas Expat Istanbul. Berikut daftarnya:

1. Museo Archeologico - Atene

https://www.namuseum.gr/en/collections/

2. Prado - Madrid

https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

3. Louvre - Parigi

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

4. British Museum - Londra

https://www.britishmuseum.org/collection

5. Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore

6. Hermitage - San Pietroburgo

https://bit.ly/3cJHdnj

7. National Gallery of art - Washington

https://www.nga.gov/index.html

8. Museu de Arte de São Paulo - https://artsandculture.google.com/partner/masp?hl=en

9. The J. Paul Getty Museum - Los Angeles

https://artsandculture.google.com/partner/the-j-paul-getty-museum?hl=en

10. Van Gogh Museum - Amsterdam

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en

11. Rijksmuseum - Amsterdam

https://artsandculture.google.com/streetview/rijksmuseum/iwH5aYGoPwSf7g?hl=en

12. Pergamon Museum - Berlin

https://artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en

13. National Museum of Modern and Contemporary Art - Seoul

https://artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-modern-and-contemporary-art-korea?hl=en

14. Musée d'Orsay - Paris

https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en

15. Guggenheim Museum - New York

https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en