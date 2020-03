Produsen Gim Beri Diskon Saat Pandemi

ATURAN atau anjuran mengkarantina diri yang diberlakukan di berbagai negara, dilihat sebagai celah bisnis bagi perusahaan gim.

Electronics Arts Inc. (EA), sebuah perusahaan video gim asal Redwood City, California, Amerika Serikat merilis gim The Sims 4. Gim ini diluncurkan lebih awal dari jadwal rilis sebelumnya atau yang sedianya dimulai saat 'spring sale' (akhir Maret/awal April). Lebih dari itu, gim ini juga dijual dengan diskon mencapai 75% baik untuk seri Windows atau Ios.

Sejauh berita ini ditulis, laman distributor gim, Origin.com sudah menjual seri oringinal The Sims 4 dengan harga 14,22 dollar AS atau Rp.227,371. Selain itu, ada paket The Sims 4: Discover University yang dijual dengan harga 27,45 dollar AS, dari harga 54.90 dollar AS, serta beberapa paket lainnya.

The Sims 4 sendiri ialah gim simulasi. Melalui gim ini pengguna dapat mengusir kebosanan dengan membangun rumah, tata kota, termasuk menggerakan orang-orang di dalamnya.

Kabar baiknya, dalam seri kali ini The Sims juga menambahkan karakter baru, Baby Yoda. Karakter ini dibuat khusus untuk penggemar serial televisi Mandalorian, yang tayang perdana di AS, November silam.

Dalam The Sims 4, Baby Yoda disebut 'The Child Statue'. Konon, karakter imut itu telah menjadi perbincangan, dan banyak tersebar di kalangan pecinta The Sims. Meski tak menjadi konten utama dalam The Sims 4, namun meme sosok yang satu ini juga kerap muncul di media sosial. (M-1)