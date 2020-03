CIMB Niaga Siap Layani Nasabah melalui Perbankan Digital

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) siap mendukung kebutuhan transaksi finansial para nasabahkapan saja dan di mana saja melalui layanan perbankan digital yang lengkap, salah satunya melalui Go Mobile.

Layanan Go Mobile dapat menjadi solusi bagi nasabah sejalan dengan imbauan pemerintah dalam kondisi saat ini untuk mengurangi kegiatan di luar rumah serta menerapkan social distancing guna menghambat penyebaran virus Corona (Covid-19).

Dengan fitur-fitur terbaru dari Go Mobile,nasabah bisa melakukan berbagai aktivitas dan transaksi perbankan tanpa harus keluar rumah. Diantaranya, pembukaan deposito online, pembayaran tagihan, transfer dana, sertatop-up e-wallet, pulsa, dan listrik. Para pemegang kartu kredit kini juga bisa mengakses Go Mobile untuk melakukan aktivasi kartu, blokir dan membuka blokir kartu kredit, hingga mengubah transaksi menjadicicilan 0%.

“Sebagai pelopor perbankan digital di Indonesia, CIMB Niaga terus memperbarui fitur-fitur Go Mobile untuk memberikan kemudahan bagi nasabah. Kami juga telah menghadirkan fitur virtual card number(VCN) yang bisa digunakan nasabah untuk melakukan transaksi belanja di berbagai merchant onlin emitra CIMB Niaga yang menerima pembayara nmelalui kartu debit CIMB Niaga berlogo Mastercard,” kata Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Lani Darmawan di Jakarta, Minggu (22/3).

Selain itu, lanjut Lani, para nasabah juga dapat memanfaatkan Go Mobile untuk melakukan QR Payment,melunasi tagihan PDAM tanpa perlu mengantri, melihat dan transfer Poin Xtra, serta berbagai solusi finansial lainnya.

Adapun bagi yang belum memiliki rekening dapat mendaftar dan membuka rekening CIMB Niaga untuk pertama kalinya melalui Go Mobile tanpa perlu datang ke kantor cabang. Sehingga dengan #dirumahaja, beragam kebutuhan transaksi dapat terpenuhi secara nyaman menggunakan layanan Go Mobile.

Beragam inovasi digital pada Go Mobile merupakan persembahan CIMB Niaga yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-65 pada 26 September mendatang.

Mengusung tema ‘65 Tahun Melayani Indonesia’, CIMB Niaga berkomitmen untuk terus berperan aktif melayani masyarakat Indonesia denganterus memberikan kontribusi dan motivasi untuk melakukan yang terbaik berlandaskan nilai-nilai integritas dan profesionalisme. (E-1)